Holubí kurzy navigace

Malé skauty naučí správné orientaci v terénu jejich zkušený vedoucí. Podobně jako u lidí to ale s předáváním znalostí funguje i v živočišné říši – například u holubů.

Navazujeme na předchozí generace, předáváme si znalosti a někdy se dokonce snažíme i poučit se z chyb svých předků. Holubi to mají také tak, ověřil to nedávno jeden zajímavý vědecký experiment.

„Vědci vysadili holuby asi 9 km od holubníku a nechali je vracet se domů, vždy 12krát. Rozdělili je přitom do tří různých skupin a pak pozorovali, která z nich je nejúspěšnější,“ uvedl v Meteoru biolog profesor Jaroslav Petr.

Sólo, v párech a nováček s mazákem

První skupina absolvovala 12tiletové kolo 5krát vždy po jednom samotném ptáku a druhá skupina letěla všech 60 cest v párech. U třetí skupiny to bylo složitější. Prvních 12 letů provedl zkušební holub sólo, na dalších 12 letů k sobě dostal parťáka, který trasu letěl poprvé. Po dalších 12 letech ten první zkušenější nepokračoval a k druhému, který už za sebou měl svých prvních 12 kol, přibyl zase jiný nováček. Takto to šlo 5krát.

Učit se, učit se, učit se

Ukázalo se, že je celkem jedno, jestli holubi létají sami nebo ve dvou. „Zlepšují se zhruba 12 letů a pak už létají stejně. Když letěli stejnou trasu po šedesáté, jejich konečná trajektorie byla asi o 40 metrů kratší než při 12. letu. Ti, co létali v párech, měli dokonce 60. let o 50 metrů delší, takže zlepšení nula,“ popsal výsledky experimentu Jaroslav Petr.

Jako nejefektivnější se ukázal způsob, kdy se ke zkušenějšímu ptáku přidá nezkušený a spolu se učí, jak najít nejlepší trasu. „Vždy když přišel nováček, tak ten úplně první let byl propadák, ale během chvilky se nováček výrazně zlepšoval a spolu s ním i učitel a tak se to opakovalo, až ten 60. let létali dokonce o 1,5 km kratší dráhu než v prvním kole,“ řekl biolog a dodal: „Umění předat si schopnosti a posunout je ještě na vyšší úroveň, se u holubů ukázala jako nezpochybnitelná a překvapivá“.

