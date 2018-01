Houby proti rakovině?

Na světě se vyskytují miliony druhů hub a plísní. Dodnes vědci popsali asi 120 000 z nich, každý rok přitom přibývá na 2000 nově popsaných druhů. Některé z nich mohou být pro lidstvo velmi užitečné.

Příspěvky Meteoru 13. 1. 2018

01:18 Jsou egyptské pyramidy z betonu?

14:03 První černá díra

18:13 Velryby si umějí zacpat uši

29.30 Neznámé houby fungují jako léky

39:53 Včely chápou nulu

42:45 Dinosauří kniha bez textu.

Platí, že čím je organismus menší, tím více má na světě jedinců a druhů. Houby jsou z velké části mikroskopických rozměrů. Není proto divu, že je jich na světě tolik. Odhaduje se, že by mohlo existovat mezi 1,5 milionu do 5,5 milionu druhů.

Jsou egyptské pyramidy z betonu? První černá díra. Velryby si umějí zacpat uši. Neznámé houby fungují jako léky. Včely chápou nulu. Dinosauří kniha bez textu. Vložit na svůj web

Popsáno je zatím asi 120 000 druhů hub, jmen ale existuje dvakrát tolik. Hodně hub bylo totiž vědci popsáno nezávisle na sobě na různých místech světa.

Bahenní líheň houbiček

V České republice je studnicí nálezů nových hub například přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní. „Nacházejí se tam velmi kyselé bahenní sopky, tzv. mofety, které mají pH 0 až 1. Z tamního substrátu jsme izolovali asi 30 druhů hub, více než polovina z nich byly zcela nové,“ uvádí v Meteoru Miroslav Kolařík z Přírodovědecké fakulty UK.

Mykologům nicméně nejde jen o pouhé hledání a popisování nových druhů. Jde o to, identifikovat takové, které by mohly být do budoucna využitelné a užitečné. Na ty je potřeba se zaměřit a dále je zkoumat.

Houby, které musejí obstát v těžkých životních podmínkách, obsahují řadu zajímavých látek využitelných v medicíně. Vědci proto testují schopnost nových hub zabíjet běžné patogenní bakterie a houby, a když ji najdou, tak přistupují k dalším testům, zkouškám a porovnáním.

„Jednou jsme studovali houby, které žily ve zdravých jilmech. Tehdy nám celý kultivační box přerostla jedna agresivní plíseň, po 5 letech studia jsme ji popsali jako Biatriospora antibiotica,“ říká Miroslav Kolařík.

Houby proti rakovině

Za zmínku rozhodně stojí nové látky, které tým Miroslava Kolaříka popsal jako qaumbalarim A a B. „Momentálně se testují jako možné látky s potenciálem zastavovat rakovinné bujení. Quambalarin B, který produkuje houba izolovaná z kůrovců, se velmi podobá šikoninu, v tradiční čínské medicíně užívaného v léčbě rakoviny. A dále lapacholu, což je aktivní složka čaje lapacho, který také pomáhá proti určitým druhům rakoviny,“ vysvětluje Kolařík.

Na detailní výzkum těchto potenciálně velmi prospěšných látek mají čeští vědci grant, v budoucnu se tak možná dočkáme potvrzení jejich léčivých schopností.

Nové houby na skalách i v žaludcích hmyzu

Houby se dají nalézt prakticky kdekoli. Na světě existuje nepřeberné množství zákoutí, kde ještě nikdo nikdy nehledal. Málo se ví třeba o houbách schopných přežívat na skalách v Antarktidě. Bohatým, dosud ne příliš probádaným nalezištěm nových hub, jsou pak žaludky přežvýkavců a hmyzu.

Předpokládá se, že každý druh hmyzu má specifickou symbiotickou kvasinku nebo plíseň. Jejich množství tak může jít do nekonečna.

Populace mikroskopických druhů hub jsou globální. To znamená, že třeba houby z antarktického pohoří jsou stejné jako ty z Alp, houby z kyselých jezer v Chile a na Islandu jsou tytéž jako naše houby z extrémně kyselého Soosu. Za novými houbami a tudíž potenciálními léky tak není nutné ani jezdit na druhý konec světa.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.