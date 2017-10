Je člověk citlivý na magnetické pole? Možná ano!

Úžasnou citlivost na magnetické pole Země a schopnost navigace mají ptáci, ale i někteří další živočichové. Je možné, že kompas v hlavě měl v dávné minulosti i člověk nebo jeho předek? A jak je to dnes?

Zjistilo se, že zvířata, která jsou citlivá na magnetické pole, mají v těle protein kryptochrom. Věda ho zná už od konce devadesátých let 20. století a ví o něm, že jde o protein reagující na světlo. Většinou se „kompas“ hledá v hlavě zvířat, například v sítnici oka. Právě v ní se kryptochrom našel u mnoha druhů ptáků, savců, ale i u bezobratlých, například u octomilek.

Kromě citlivosti na magnetické pole Země má protein i další funkce, například řídí „biologické hodiny“ a základní orientaci v čase.

„I my máme v těle kryptochromy, je tedy možné, že jsme ten smysl také dříve měli. Ale nebyl zřejmě pro nás tak zásadní, nahradili jsme ho inteligencí, zrakem a jinými schopnostmi,“ uvádí v Meteoru doc. Martin Vácha z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se výzkumu kryptochromu a jeho vztahu k magnetické citlivosti věnuje.

Magnetické pole má naše planeta miliardy let, takže je pravděpodobné, že se ho živí tvorové snažili využít, co nejdříve to šlo. „Zřejmě je to smysl velice starý, mají ho i velmi malé organismy. Kryptochrom je součástí našich vnitřních hodin. Je-li závislý na magnetu a funguje jako kompas, tak je otázka, jestli magnety, které si vytváříme, třeba magnetická pole radiových a podobných frekvencí, neovlivňují naši rytmicitu a jestli s tím nesouvisí třeba poruchy spánku a některé nemoci,“ dodává Martin Vácha.

Možná tedy jsme na magnetické pole citliví, ale nejsme si toho vědomi. Není to smysl srovnatelný se sluchem nebo se zrakem. Ale pokud v sobě máme protein, který magnetické pole vnímá, může ho rozhodit, když jsme blízko nějakého zdroje. Každopádně skutečný vědecký důkaz k takovému tvrzení chybí.

Martinu Váchovi by takový výzkum připadal ohromně zajímavý, sám se prý do něj ale pouštět nebude. Vyžadovalo by to totiž spolupráci tisíců lidských dobrovolníků. „Já si zatím raději vystačím s hmyzem a laboratorními zvířátky. Výzkum s lidmi bych raději přenechal jiným,“ uzavírá vědec s nadsázkou.

