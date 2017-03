Květy si hýčkají svůj hmyz – zahřívají ho!

Bledule - jedna z expertek v zahřívání hmyzuFoto: Fotobanka Pixabay

Březen, za kamna vlezem. Tedy my, lidé. Včelky si ale za teplem zalézají do květů. Nejen nektar a pyl, ale teď v období brzkého jara je právě teplo to, co hmyz na květech vyhledává.

Příspěvky Meteoru 11. 3. 2017

01:12 Jak se člověk stal člověkem

14:38 Květy ohřívají hmyz

21:50 Jak funguje placebo?

31:27 Poprvé nahlédneme do kapalin

41:43 Stalo se tento den

45:15 K čemu měl tyranosaurus ruce?

Mezi květy dokonce probíhá konkurenční boj o to, kdo přiláká více hmyzu. Soutěží v tom, kdo se umí správně otáčet za sluncem a má nejdokonalejší tvar. Přeborníkem jsou květy pryskyřníku, které vytvářejí nádherné misky obklopené žlutými lesklými okvětními lístky.

V záři pryskyřníku

„Květ pryskyřníku působí trochu jako duté zrcadlo, ve kterém se soustředí sluneční paprsky a květ ohřívají, na podobném principu dokonce fungují některé pece,“ uvedl v Meteoru biolog profesor Jaroslav Petr.

K zahřívání pryskyřníku napomáhá také speciální struktura okvětních lístků. Na jejich povrchu se nachází slabá vrstvička buněk, pod ní tenká vrstva komůrek vyplněných vzduchem, ještě níže se pak ukrývá úroveň bohatá na škroby. Každé z těchto poschodí hraje svou roli.

„Vzduchové komůrky dodávají květu lesk, takže když okolo letí včela nebo čmelák, tak se jim květ pod určitým úhlem zatřpytí asi tak, jako když my vidíme zrcátko s odrazem sluníčka. Škrobová vrstva zase odráží zpátky světlo do žlutého pigmentu, takže zesiluje barvu květu,“ vysvětlil Jaroslav Petr.

Bledule proti větru a kočičky v kožíšku

Včela brzy na jaře vyhledává květy, které ji zahřejíFoto: Leona Matušková

Bledule na to jde jinak. Hmyz neláká žlutou barvou, ale tvarem květu, který připomíná přístřešek. Díky bílým stěnám a cloně proti větru si dokáže bledule ohřát vnitřek květu až o 11 stupňů! „Některé květy fungují jako malé skleníky. Jsou uzavřené, výměna vzduchu je v nich minimální, mají průsvitné stěny,“ doplnil Jaroslav Petr.

Jeden z nejlepších ohřívačů je vrba jíva se svými kočičkami chráněnými vrstvou podobnou kožíšku. „Ten nedovoluje, aby květ vychládal, venku může být teplota vzduchu kolem nuly, přitom kočička může mít až 20 stupňů Celsia,“ dodal biolog.

Do zimy s teplým nektarem

Zahřívání květů má ještě další výhodu – ohřívá se i nektar, který hmyzu slouží jako zdroj cukrů. „My také, když je nám zima, dáme přednost teplému čaji před studenou limonádou. Viskozita ohřátého nektaru klesá, je tekutější a včelám se lépe nasává. Když tedy mají možnost, vyberou si ten teplejší,“ uzavřel Jaroslav Petr.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.