Minutová slepota může potkat každého z nás

Oční migréna může postihnout i toho, kdo jinak dobře vidíFoto: Fotobanka Pixabay

Zamlží se vám před očima a vše, co vidíte, se zachvěje. Trvá to asi minutu a pak může následovat bolest hlavy. Řeč je o oční migréně nebo také zrakové auře. Když nastane náhle, třeba při jízdě na kole nebo řízení auta, může mít i fatální následky. Dá se tomu předejít?

Příspěvky Meteoru 10. 6. 2017

01:35 Proč někteří lidé dočasně oslepnou?

15:38 Největší improvizátor mezi ptáky.

24:00 Morová rána, která zasáhla raky.

35:10 Chladicí fólie z malých kuliček.

37:48 Budeme baštit maso vypěstované v laboratoři?

48:27 Operace srdce bez mimotělního oběhu.

Oční migrény postihují i lidi, kteří se zrakem jinak problém vůbec nemají. Když se jim to stane poprvé, můžou je to dost překvapit a šokovat, jak potvrzuje oční lékař z Ústřední vojenské nemocnice dr. Pavel Němec: „Tento problém se naštěstí objevuje u malého procenta pacientů, nicméně je to pro ně poměrně stresující, každopádně je vždy vystraší, co se to s nimi odehrává“.

„Někde v jejich zorném poli, velmi blízko jeho centra, se objeví drobný záblesk nebo rozostřený bod, který se rozšiřuje víc a víc, lehce se při tom chvěje celý obraz a rozšiřuje se do zbytku zorného pole," popisuje oční lékař. Když se něco takového stane, člověk se přestane orientovat a může i zazmatkovat. Pokud tedy zrovna řídí auto, je vhodné co nejdříve bezpečně zastavit a počkat, až to odezní. Většinou se tak stane do pár minut. Někteří pacienti zmiňují, že je potom silně rozbolí hlava.

Retinální migréna

Pokud se problém týká jednoho oka, mluvíme o tzv. retinální migréně. „Předpokládá se, že to souvisí s prokrvením oka, dočasná ztráta prokrvení znamená šok pro nervovou tkáň s miliony receptorů na sítnici. Na membránách buněk vznikne reakce, a ta se přenáší do okolí," vysvětluje dr. Němec. Výsledkem je chvějící se rozšiřující se flek (tzv. oscilující skotom).

Můžeme si to představit i tak, že někdo přivře přívod krve do oka a buňky na sítnici nemají dost energie pracovat. Vypínají se jedna po druhé, a to vypínání se šíří po sítnici asi jako vlny na rybníce, když do něj hodíte kámen.

Pravá oftalmická migréna

I zdravé oko nás může překvapivě pozlobitFoto: Fotobanka Pixabay

Výše řečené se týká situace, kdy k postižení zraku dojde jen na jednom oku. Když to ale probíhá na obou očích najednou a obraz je vysoce symetrický, tak mluvíme o tzv. pravé oftalmické migréně.

„Dříve se myslelo, že příčiny jsou stejné, tedy že jde o horší cévní zásobení. Když je to ale takto symetrické, tak to znamená, že postižení není jen v očích, ale vzadu v hlavě, kde se kříží zraková dráha," dodává Pavel Němec. Stejně jako v prvním případě lze říct, že samotnému oku nic není, jedná se o záležitost nervové soustavy.

U mladších pacientů do 40 let to většinou souvisí s velmi nízkým tlakem, stresem, případně hormonálními výkyvy – to se často týká žen ovlivněných menstruačním cyklem, případně těhotenstvím. Dr. Pavel Němec se setkal i s případem pacientky, které se potíže s oční migrénou objevily poté, co přestala pít kávu, může to tedy souviset i s nedostatkem kofeinu, na který si tělo zvyklo.

Riziko je třeba hlídat zejména u starších pacientů – u těch totiž můžou být podobné problémy průvodním znakem možných zúžení cévního systému, který má zásobovat oblast hlavy. Při takovém podezření se doporučuje ultrazvukové vyšetření krkavic.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.