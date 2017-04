Nebezpečné kojenecké lahve s bisfenolem S

Příroda je plná překvapení a podivností, napadlo by vás třeba, že se ryba může utopit? A přece to možné je, ovšem ne ryba ledajaká. V prvním díle nového seriálu Meteoru nazvaného Překvapivý svět zvířat nás o tom přesvědčí...

Na co asi myslí náš pes? Zkušený majitel to možná pozná, věda ale zatím číst v myšlenkách zvířat ani lidí neumí. Co ale umí, to je rozeznat strukturu mozku a identifikovat rozdíl mezi člověkem a jinými živočichy.