Nezničitelnost švábů tkví v DNA

Šváb americkýFoto: Termiteman, Wikimedia Commons CC-BY-3.0

Švábi přežili dinosaury a dost možná přežijí i případnou zkázu lidstva. Planetu Zemi obývají už 300 milionů let. Jsou holt mnohem odolnější než jakékoli jiné organismy na Zemi. Vděčí za to své DNA.

Příspěvky Meteoru 14. 4. 2018

01:33 Puštík - modrý Mauricius ornitologických sbírek

14:55 Mimozemské sopky na Měsíci

27:00 Zkáza Titaniku

31:30 Nezničitelnost švábů tkví v DNA

38:21 Záhadné národy

42:10 Co se kost v mládí nenaučí, ke stáru nedožene

Vědce samozřejmě záhada odolnosti švábů dlouhodobě zajímá. Díky novým genovým výzkumům se o těchto malých nevzhledných stvořeních dozvídáme stále více. Nedávno byla přečtena dědičná informace švába amerického, která je podobně velká jako u člověka, a přinesla mnoho nových poznatků.

Puštík - modrý Mauricius ornitologických sbírek. Mimozemské sopky na Měsíci. Zkáza Titaniku. Nezničitelnost švábů tkví v DNA. Záhadné národy. Co se kost v mládí nenaučí, ke stáru nedožene. Vložit na svůj web

Lidé a švábi mají kupodivu mnoho podobných genů, švábi mají ale některé z nich namnožené, a právě ty jim pomáhají vypořádat se s nečekanými životními zvraty. Například mají úžasnou regenerační schopnost. Když přijdou malé švábí nymfy k úrazu a upadne jim kousek nohy, zase jim končetina doroste.

Inspirace od švábů

Taková schopnost by se jistě lidem také hodila. Třeba když se jednou podaří najít i v lidské dědičné informaci uspaný gen regenerace, mohla by to medicína využít k uspíšení hojivých procesů.

„Šváb si umí poradit i s jinými nástrahami okolí, například je schopen žít v odpadech, a to včetně těch toxických. Je sice všežravý, ale velmi vybíravý, má přes 500 genů pro chuťové receptory, a bezpečně tak pozná, co by ho mohlo otrávit,“ uvádí v Meteoru biolog Jaroslav Petr.

Proto je velmi těžké se švábů zbavit. Výrobci hubících jedů je musí neustále zdokonalovat. „Švábi mají přes 300 genů pro hořké chutě, které signalizují jedovaté látky. Lidé na ně líčili sladké otrávené návnady a švábi to baštili a umírali, po čase ale přestaly návnady fungovat, chuťové receptory se upravily a švábi začali vnímat sladkou glukózu jako hořkou a vyhýbali se jí,“ vysvětluje Jaroslav Petr.

Přizpůsobivost je základem přežití. Stejně jako spolupráce s dalšími jedinci. „Zajímavé je, že švábi jsou předkové termitů,“ uzavírá biolog.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.