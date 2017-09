Nový případ Sherlocka Holmese po 30 letech

Sherlock Holmes se objevil v Meteoru hned ve 30 případech. Šlo o zcela nové příběhy a žádný z nich tedy nenapsal Sir Arthur Conan Doyle. 2. září 2017 přibyl do bohaté sbírky další díl, jehož scénář má pozoruhodnou historii.

Možná si říkáte, co dělal Holmes v Meteoru, pořadu o vědě? Ale ono to není tak překvapivé. Sherlock Holmes přece vždy využíval vědecké postupy, metody a znalosti, které mu pomáhaly řešit zapeklité případy. Své okolí ohromoval znalostmi různých vědních disciplín a na prvním místě to byla chemie.

V roce 1959 vyšla kniha polského chemika Wacława Gołembowicze Chemické případy Sherlocka Holmese. Ta zaujala i tehdejší redakci Meteoru. Byl to skvělý způsob jako mládeži ukázat úžasný svět chemie. Pět chemických povídek zdramatizoval Zdeněk Bidlo, hlas Sherlocku Holmesovi propůjčil Bohuš Záhorský a dr. Watsonovi Jaromír Spal. Premiéru měly tyto příběhy v červenci 1965. A líbily se!

Zlatá éra Holmese v Meteoru

Koncem sedmdesátých let se začaly natáčet další díly ve velkém. Bohuše Záhorského, patrně už ze zdravotních důvodů, nahradil Svatopluk Beneš. Příběhy, které napsal zkušený spisovatel Rudolf Čechura, dostaly jiný ráz, přibyl nadhled, humor. V osmdesátých letech bylo natočeno dalších 16 případů, od roku 1986 se Watsonem stal Jiří Císler.

Hlavním redaktorem a autorem Meteoru byl v letech 1970 až 1990 Josef Kleibl. Ten ostatně celý Meteor roku 1963 zakládal. Přestože šéfoval celé tehdejší redakci pro děti a mládež a byl hodně zaneprázdněn, měl chuť i elán, a sám napsal dalších 7 případů Sherlocka Holmese. Kvalitou jsou od Čechurových k nerozeznání.

Nový starý případ

Všechny Kleiblovy příběhy se vysílaly (ten poslední roku 1988), až na jeden. Jmenoval se Sherlock Holmes a pavor nocturnus. Ležel v šuplíku, nedodělaný. Když se to letos v zimě dozvěděl autor současného Meteoru Petr Sobotka, vyzval Josefa Kleibla, aby příběh dopsal. Co na tom, že je mu již 86 let a užívá si zaslouženého odpočinku. Hlava mu slouží a zvídavě sleduje svět kolem sebe, jako to dělával za éry, kdy vedl Meteor. Souhlasil. Prý případ nedopsal, protože čekal na odborné názory českých vědců.

Nechceme vyzrazovat děj, ale v případu hraje podstatnou roli psychiatrie. Popisované události se prý skutečně v Anglii udály a ve své studii ve vědeckém časopise Science o nich referoval roku 1986 významný britský psychiatr Morton Schatzman. Příběh natočil režisér Vladimír Rusko, Holmese hraje Kamil Halbich, Watsona Miroslav Táborský. Ať se vám líbí!