Otřes mozku a záhadné oko datla

Datel - Pták roku 2017Foto: Ondřej Prosický, NaturePhoto.cz

Buší do stromu jako kovář, opracovává dřevo jako tesař, léčí les jako lékař s čepičkou rudou jako výpravčí. Datel černý - bytost mnoha řemesel – je od přírody vybaven mocnými pracovními nástroji, které ho chrání před otřesy a umožňují mu vidět dovnitř stromu. Lesního doktora s černým pláštěm a červenou čepičkou prohlásili ornitologové za letošního Ptáka roku.

Příspěvky Meteoru 4. 3. 2017

01:22 Tajuplné druhy blesků

07:52 Hledání skryté látky vesmíru

11:26 Ptákem roku je datel

19:52 Časové krystaly sestrojeny

30:34 Makak se zraněnou míchou chodí

34:06 Jak funguje placebo?

45:45 Gumové nervy velryb

Rok červenky uběhl jako voda a nastává rok datla! Kampaň České společnosti ornitologické Pták roku 2017 chce letos poukázat na význam lesů ve střední Evropě. Datel černý vyhledává druhově bohaté lesy s mohutnými starými stromy a naplňuje tak heslo kde je datel, tam je zdravý les.

Tajuplné druhy blesků. Hledání skryté látky vesmíru. Ptákem roku je datel. Časové krystaly sestrojeny. Makak se zraněnou míchou chodí. Jak funguje placebo? 2/3. Gumové nervy velryb. Vložit na svůj web

Podle nosa poznáš kosa…nebo datla

Datel se lesnímu životu dokonale přizpůsobil. Má silné šplhavé nohy se dvěma prsty dopředu a dvěma dozadu, které mu umožňují udržet se ve svislé poloze na kmeni stromu, opírá se přitom o tvrdá ocasní pera.

Další impozantní nástroje najdeme na datlově hlavě. „Má zobák vyztužený takovými lamelami, aby se mu nezlomil, a špičku seříznutou do dlátka, aby se s ním daly dobře dlabat díry. Proti otřesům ho chrání zesílené krční svaly a pružící porézní kostní tkáň mezi zobákem a mozkovnou,“ vysvětlil v Meteoru ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek.

Bubnování datla černého Vložit na svůj web

Dokonalý jazykový aparát umožňuje navíc datlovi úspěšně pronásledovat drobné hmyzí potvůrky i hluboko v chodbičkách uvnitř stromu. „Jazylka s dlouhými výběžky se upíná až nahoře na lebce, což umožňuje, že se jazyk, který je delší než samotný zobák, vyplázne na úctyhodnou délku několika desítek centimetrů. Kořist se pak přilepí nebo napíchne na harpunovité háčky na špičce jazyka,“ dodal Vermouzek.

Lesní výpravčí na slepé koleji

Červenou čepičku na hlavě má většina šplhavců, třeba strakapoud nebo žluna zelená. Nejvýraznější ji má ale právě datel. Rudá barva plní ochrannou funkci. „Datel má červenou čepičku proto, aby zahnal potvoru, která by ho chtěla sežrat v dutině,“ zmínil Zdeněk Vermouzek.

Červený povrch hlavy nám pomáhá rozlišit u datlů samce a samici. Datel samec se může pochlubit zářivou čepičkou přes celý povrch hlavy už od zobáku, zatímco samičce zakrývá čepička pouze temeno. Znát je to už u mláďat v hnízdní dutině, sotva jim začne tělo zarůstat prvními peříčky.

Tuční mravenci jako gastronomická perla

Datel se živí hmyzem ve všech stádiích, larvami, kuklami i dospělci. Dobývá hmyz ve stromech stojících i padlých na zemi nebo v pařezech. „Datel využívá i mraveniště, rád je rozhrabává, dokáže do nich vydlabat tunel dlouhý několik desítek centimetrů. Dává ale přednost lesním mravencům, pokud najdeme chodbičky v mraveništi u lučních mravenců, tak jejich původcem bude spíše žluna,“ vysvětlil Vermouzek.

Zapojte se do monitoringu datlů!

Od roku 1989 se u nás počet datlů zdvojnásobil. Víme, že se jim daří hlavně ve větších lesích, ale přesný výskyt neznáme. Letošní kampaň Pták roku by ornitologové rádi využili ke zpřesnění rozšíření datlů. Pomoci můžete i Vy. Pokud zahlédnete nebo zaslechnete datla černého, zapište svá pozorování do faunistické databáze ČSO avif.birds.cz. Na konci roku ornitologové zapsaná pozorování srovnají s mapou lesních porostů a určí jejich výskyt v České republice.

Datel je přeborníkem v chytání dřevokazných mravencům, kteří putují chodbičkami stromu středem kmene od kořene nahoru. Okolo chodbiček je třeba 5 až 10 cm zdravého dřeva. „Velicí a tuční dřevokazní mravenci jsou pro datla velkým lákadlem, dostat se k nim nedokáže žádný jiný šplhavec,“ dodal ornitolog.

Záhadné oko

O datlech už toho víme hodně, ale jedna věc zůstává stále skryta. Nikdo zatím neví, k čemu datlům slouží černá skvrna na oku umístěna kousek vedle zornice. Nemají ji všichni datli, ale většina ano, asi 80 procent z nich. „Zřejmě jde o nějakou evoluční výhodu, ale zatím se neví, o jakou,“ doplnil Zdeněk Vermouzek.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem audioarchivu iRadio.