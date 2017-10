Patnáctiletý programátor pomáhá handicapovaným

Ondrej VrabelFoto: Svetozár Štefeček

Svou první virtuální firmu vymyslel Ondrej Vrábel v 5 letech, v 11 letech se sám naučil programovat a v 15 letech dostal významné ocenění Krištáľové krídlo udělované na Slovensku výjimečným osobnostem. Za co?

Příspěvky Meteoru 21. 10. 2017

01:23 Plši na Václaváku

04:00 Nanočástice zlata upravují geny

11:29 Cena pro mladého programátora

21:56 Jak dopadlo nahrávání jelenů?

28:20 Spuštění velkého urychlovače částic

32:50 Záhada smrti desítek alosaurů

42:07 Jak podvodník objevil porcelán

Krištáľové krídlo se každý rok uděluje lidem, kteří ve svých oborech dosáhli mimořádné odbornosti a úspěchu. Vybírají se kandidáti z kategorií, jako jsou literatura, divadlo, výtvarné umění a hudba, ale i medicína a věda. Jednou z nich je rovněž filantropie, tedy nezištná pomoc druhým. Právě v této kategorii porotce zaujal teprve patnáctiletý student gymnázia v Senici Ondrej Vrábel.

Pozornost si vysloužil tím, že naprogramoval naučné hry pro mentálně postižené děti a dospělé. Hry jsou určené k hraní na tabletech, počítačích i mobilních telefonech. „Pomáhá jim to hravou formou rozeznávat písmena, čísla, barvy a podobné věci, které běžně považujeme za samozřejmost, ale jim to činí potíže,“ popsal v rozhovoru pro Meteor mladý programátor Ondrej Vrábel.

Původním Ondrejovým záměrem bylo pomoct sestřenici jeho maminky, Dášce, která má dětskou mozkovou obrnu. „Hrával jsem si s ní a viděl jsem, co jí dělá problémy, nedokáže se učit tak, jako se učí zdravé děti, všechno jí trvalo déle. Asi v 11 letech jsem začal přemýšlet, jak jí pomoci,“ dodal chlapec.

Dáška ráda pracovala s kartičkami, na kterých byla písmenka a obrázky, například A jako auto, B jako buben a podobně. „Přesně na tom jsem vystavěl aplikaci,“ vysvětlil Ondrej. A z původního záměru pomoci příbuzné se postupně stal projekt, který dnes využívají tisíce mentálně postižených na různých místech světa.

Pinf hry

Ondrejem naprogramované hry se poznají podle zvláštního názvu „Pinf“. Ten má zajímavou historii. Už někdy v 5 letech věku si malý Ondrej hrál na to, že má firmu „Pinf“, která například pomáhá jeho mamince s úklidem. Maminka asi tehdy netušila, že o pouhých 10 let později Pinf „ožije“ a bude pomáhat mnoha dalším lidem.

Ocenění Krištáľové krídlo Ondreje překvapilo a potěšilo a příznačné je, že ho chápe především jako možnost, jak pomoc dále rozšířit. „Věřím, že díky tomuto ocenění se Pinf hry dostanou k ještě více dětem s mentálním postižením na celém světě,“ řekl Ondrej při přebírání ceny.

V současné době už existuje několik jazykových verzí Pinf her: kromě slovenské a české to jsou verze anglická, německá, španělská, maďarská, francouzská, italská, polská a ruská. Hry mají povedenou profesionální grafiku, se kterou mu pomohla jedna velká slovenská programátorská firma. Užitečnost her Ondrej zkoušel s Dáškou, ale radil se i se speciálními pedagogy, kteří jsou s mentálně handicapovanými v denním kontaktu.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.