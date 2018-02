Ptáci úmyslně zakládají požáry

Někteří ptáci schválně rozšiřují požáryFoto: Fotobanka Pixabay

Austrálie hlásí parné léto, jako vždy bohaté na požáry. Některé z nich mají na svědomí žháři. Jenže takoví žháři, které není možné vsadit do vězení. Nejsou to totiž lidé, ale draví ptáci. Dělají to s jasným úmyslem a promyšleně. Proč?

Pro dravé ptáky, jmenovitě luňáky a rarohy, jsou požáry výhodné. Utíkají před nimi stovky i tisíce zvířat, různých plazů i bezobratlých, a ti všichni se stávají velmi snadnou kořistí dravců.

Že jsou dravci schopni vědomě přenášet hořící či doutnající větve a upustit je na vyprahlou zem pár kilometrů od původního požáru, si všimli už před desítkami tisíc let místní domorodci. Očitá svědectví přinášejí i hasiči, kteří u zakládání požárů dravce viděli. Nyní to potvrdili i vědci.

„Ukazuje se, že to není náhoda a že ti ptáci přesně vědí, co dělají. Odnášejí hořící větve na místa, kam by se oheň sám nedostal, třeba přes řeku. A šíří oheň tam, kde je to pro ně výhodné, tedy na místa, kde žije a odkud může uprchnout, hodně zvířat,“ vysvětluje biolog prof. Jaroslav Petr.

Podobné chování od ptáků odkoukali i původní australští obyvatelé. Také oni se naučili vypalovat lesy, když z nich chtěli třeba vyhnat a nalovit klokany.

Létají i na jiných místech světa ptáci-žháři?Foto: Fotobanka Pixabay

Dodnes se v místních komunitách objevuje rituál, při němž člověk hraje dravého ptáka, bere větev a přenáší ji na jiné místo. Tím napodobuje starobylý způsob chování dravců. Člověk si sice drží monopol na rozdělávání ohně, jeho využití se ale velmi rychle naučili právě draví ptáci.

A možná nejen ti australští. Vědci se nyní chtějí zaměřit i na jiné oblasti na světě, kde jsou časté požáry, například ve střední Americe. Uvidíme, jestli časem nepřibydou další druhy zvířecích žhářů.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.