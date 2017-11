Rusové na Měsíci

Ruský kosmonaut Pavel PopovičFoto: Wikimedia Commons, Public Domain

V březnu 1968 zachytili odborníci NASA hlas rusky mluvícího kosmonauta z Měsíce. Vyvolalo to šok. Rusové opět první – už vyslali první družici, prvního živého tvora do vesmíru, prvního muže i první ženu! A teď jsou i první na Měsíci? Bylo to ale trochu jinak.

Příspěvky Meteoru 18. 11. 2017

01:20 Škorpióni ovládají svůj jed

10:58 První dinosaurus v Čechách

15:40 Psík mývalovitý nezná mývala

23:10 Byli Rusové na Měsíci?

41:10 Radioaktivní guláš

Co se vlastně stalo v březnu 1968, tedy rok a čtvrt před tím, že Američané Neil Armstrong a Edwin Aldrin přistáli na Měsíci? Americká a sovětská kosmonautika spolu soupeřily o to, která strana studené války bude mít větší úspěchy při dobývání vesmíru a vzájemně tajně monitorovaly soupeřovy kroky. Tak se stalo, že na jaře 1968 Američané zaslechli záhadný ruský pozdrav z Měsíce.

Zdálo se, že hlas vychází z paluby kosmické lodi Zond 4, která právě oblétávala Měsíc. Jak se velmi brzy ukázalo, šlo o hlas kosmonauta Pavla Romanoviče Popoviče, který ovšem přicházel nikoli z luny, nýbrž ze Sovětského svazu.

„Byl to zřejmě nápad řídícího střediska, který potřeboval vyzkoušet komunikaci mezi Zemí a Měsícem. Popovič v řídícím středisku pronesl několik slov a čekalo se, s jakým zpožděním se signál vrátí od Měsíce na Zemi, trvalo to asi 3 sekundy,“ vysvětlil v Meteoru Stanislav Kužel, autor knihy Kosmonauti nula, kterou právě vydává nakladatelství Radioservis.

Kniha Stanislava Kužela popisuje zajímavé a méně známé příhody z kosmonautiky – a právě historka o tom, jak ruský hlas z Měsíce způsobil doslova poprask nejen v centrále NASA, ale i v Bílém domě, byla převedena do podoby krátké rozhlasové hry, kterou si můžete pustit v tomto díle Meteoru.

Kosmický chuligán

Zond 4 nebyl lodí s posádkou. Šlo o zkoušku lodě zvané 7K-L1, vlastně Sojuzu bez orbitální kabiny, určené pro eventuální oblet Měsíce s posádkou. Pod krycím názvem Zond 4 uskutečnila jeden oblet Měsíce v automatickém režimu s malou ZOO na palubě a pořídila první snímky Země od našeho souputníka.

Stanislav Kužel: Kosmonauti nula, aneb ti co nedoletěli

Autor přibližuje osudy mužů, o nichž nepsaly noviny, nebyli v televizních reportážích a světu zůstala jejich jména - často záměrně - utajena. V Rusku se jim říká "Kosmonauti Nula", málokdo je zná, bez nich by však objevování vesmíru nebylo možné.

V roce 1968 vrcholily jak v USA, tak v SSSR přípravy na oblet Měsíce. O vynesení Zondu 4 raketou Proton Američané věděli, ale o případné posádce je nikdo neinformoval. Proto ten šok. Vrásky na čele to vše způsobilo především Franku Bormanovi, poradci prezidenta Richarda Nixona pro otázky kosmonautiky, který musel zjistit, jak je to doopravdy a následně vše uvést na pravou míru.

Velmoci spolu soupeřily, kosmonauti z obou stran ale udržovali přátelské vztahy. Proto když se Frank Borman setkal později s Popovičem, společně se historce zasmáli. Stanislav Kužel k tomu ve své knize píše, jak to vše později komentoval Pavel Popovič:

„Když Frank Borman přiletěl k nám do Moskvy, byl jsem ho na letišti přivítat. Jakmile mne uviděl, s úsměvem mi pohrozil: Ty kosmický chuligáne! Povídám, Franku, o co jde? Borman mi vyprávěl: No, sedím takhle v březnu ve své kanceláři, říká, a najednou zvoní prezidentský telefon. A Nixon se ptá: Franku, jak to, že Popovič mluví z Měsíce? Také jsem byl nejdříve šokován a povídám: Vydržte pár minut, já se zorientuji, zjistím to! Ukázalo se, že sledovací stanice NORAD zaslechly tvůj hlas od Měsíce a někdo to hned telefonoval do Bílého domu prezidentovi… Musel jsem to pak uvést na pravou míru. Je fakt,“ dodává Popovič, „že náš kosmický fórek brzy prokoukli. Zjistili, že hlas šel nejprve z Jevpatorie k Měsíci a pak zpátky. A proto mne Frank tituloval ‚kosmický chuligáne‘.“ Více v knize Kosmonauti nula vydané nakladatelstvím Radioservis.

