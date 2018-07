Savci za dinosaurů žili nočním životem

Předkové tamarína vousatého patřili mezi první savce, kteří po vyhynutí dinosaurů začali „experimentovat“ s přechodem k plné denní aktivitě.Foto: Brocken Inaglory, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Vymře jednou lidstvo? Zatím nevíme. Jisté je, že po každé epizodě velkého vymírání živočichů se otevírá prostor pro nové druhy, které se daným podmínkám lépe přizpůsobí. Až vymření dinosaurů, vládců druhohor, tak pomohlo savcům vyjít na denní světlo. Do té doby se především ukrývali v temných zákoutích, napovídají tomu vědecké studie.

Skutečnými obávanými vládci druhohor byli obrovští dinosauři, zatímco savci včetně našich předků, zůstávali v jejich stínu. Studie týmu britských a izraelských vědců nyní nabízí důkazy.

„Analyzovali anatomické znaky asi u 2400 druhů současných savců a počítačovým algoritmem udělali modely toho, co lze považovat za znaky denního nebo nočního způsobu života. Ukázalo to na jeden uzlový bod, na dobu před 66 miliony let, kdy došlo k rozvoji savců s denním způsobem života,“ uvádí v Meteoru odborník na dinosaury Vladimír Socha.

Uvedené číslo se přesně shoduje s datem, které se uvádí jako období, kdy dinosauři vymřeli. „Přesně před těmi 66 miliony let, kdy dinosauři vymírají, nastává krátké, pár milionů let trvající, přechodné období, kdy dochází k přechodu života savců k dennímu způsobu,“ říká Vladimír Socha.

Mezi prvními skupinami živočichů, kteří se uzpůsobili slunečnému světlu, byli vyšší primáti, včetně předků člověka. To, že jsme byli mezi prvními, by ostatně také mohlo vysvětlit, že dnes plně vnímáme spektrum barev, nejsme barvoslepí jako někteří jiní savci.

Zároveň to dokazuje, že savci nemohli konkurovat v druhohorním světě dinosaurům a jejich rozvoj byl umožněn až jejich vyhynutím.

