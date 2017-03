Sloni mají nejkratší spánek

Sloni mají nejdelší nos a nejkratší spánekFoto: Fotobanka Pixabay

Vstáváte jako skřivan, nebo usínáte jako sova? Ať jedno, nebo druhé, jisté je, že nespíte jako slon. To byste si totiž spánku užili pouze 2 hodiny denně a snění pouze jednou za 4 dny! Slon je totiž rekordmanem v nespaní.

Lidé spí průměrně 7 až 8 hodin denně. Jsou ale živočichové, kteří prospí daleko více času, a naopak tací, kteří delší spánek nepotřebují. Prvním příkladem jsou netopýři, kteří prospí 15 až 17 hodin. Za velkého spáče se tradičně považuje také lenochod, ve volné přírodě se spánku věnuje asi 10 hodin, ale v zajetí, zřejmě z nudy, prospí dokonce netopýřích 17 hodin.

Na druhou stranu třeba žirafy spánku holdují pouze 4 hodiny a koně ještě o hodinu méně. Ovšem za největšího rekordmana v nespaní můžeme po nejnovějších výzkumech prohlásit slona.

Nejkratší spánek velkého savce

V zoologických zahradách si sloni pospí trochu více než v přírodě. Na smínku slon Kito ze Zoo Dvůr KrálovéFoto: Zdeněk Čermák

V zoologických zahradách prospí sloni přerušovaně zhruba 4 až 5 hodin. Zjistilo se ale, že v přírodě spí ještě mnohem méně - maximálně 2 hodiny. „Vědci vybavili dvě slonice malým přístrojem podobným fit náramkům, které si na ruku připevňují sportovci ke sledování své tělesné aktivity,“ uvedl v Meteoru biolog Jaroslav Petr.

Slonice dostaly náramky na chobot, považovaný na nejčilejší část jejich těla. Pokud se chobot nehýbe, je to známka toho, že slon usnul. Aktivitu slonic navíc sledoval obojek s GPS lokátorem a gyroskop, kterým se zjišťovalo, zda zvíře stojí či leží. Slon je, stejně jako jiná zvířata, schopen spát ve stoje, což je praktické v případě nebezpečí, kdy potřebuje rychle utéct.

Když jsou sloni vyděšení, dokážou dokonce nespat 2 dny v kuse, nezamhouří oko a utíkají. Takové stádo dokáže uběhnout desítky kilometrů daleko.

Snílkem jen jednou za 4 dny

Zjistilo se, že slon si lehne pouze asi jednou za 4 dny, jen v tu chvíli se zcela uvolní a mohou se mu zdát sny. „Slonům se zdají sny, víme, že občas ze spaní i zatroubí,“ řekl Jaroslav Petr.

Spánková fáze se sny je pro člověka velmi důležitá pro zdravý vývoj mozku, dobrou paměť a soustředění.

„V této fázi spánku zpracováváme to, co za den zažijeme, vše třídíme a ukládáme do dlouhodobé paměti. Sloni tu možnost ukládat informace do dlouhodobé paměti mají jen jednou za 4 dny a na krátkou dobu. Přitom sloní paměť je příslovečná, asi to mají zařízené nějak jinak,“ uzavřel biolog Jaroslav Petr.

