Umělými sladidly tělo neošálíte

Stovky metrů pod hladinou oceánu vládne tma – tedy pro nás – ryby vidí dobře. A vidí dokonce barevně! Hlubokomořské ryby mají totiž oči náročným světelným podmínkám speciálně uzpůsobené. Jak na to vědci přišli?

Vytvořit vysoce odolnou slitinu, která obstojí i při vysoké teplotě a radiaci? Ještě před 10 lety by tomu věřil málokdo, dnes se o to pokoušejí čeští výzkumníci z ČVUT. Získali na to prestižní evropský grant, který...