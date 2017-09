Vědci donutili housenky ke kanibalismu

Housenky - mají se rády, anebo se sežerou?Foto: Fotobanka Pixabay

Housenky nemá skoro nikdo rád. Hlavně ne zahrádkáři, zemědělci a kuchtíci, protože housenky s oblibou ožírají plodiny na zahradách a v polích a zásoby v kuchyních. Po nových experimentech vědců z univerzity v americkém Wisconsinu ale pověst housenek utrpí ještě víc.

Příspěvky Meteoru 2. 9. 2017

01:21 Kanibalské housenky

08:26 Výprava na Boubín

14:36 Sherlock Holmes a pavor nocturnus

16:51 Jak vznikal nový případ Holmese

18:29 Nový případ očima odborníka

Rostliny sice před housenkami neutečou, zcela bezbranné ale nejsou. „Rostliny se varují. Jakmile ucítí sliny housenek, vypustí do ovzduší těkavé látky, např. methyljasmonát. Ostatní rostliny zjistí, že se na ně chystají housenky a připraví se na to,“ uvedl v Meteoru biolog Jaroslav Petr. Varované rostliny začnou produkovat speciální látky, které způsobí, že se stanou pro housenky nechutnými.

A právě tohoto obranného mechanismu využili vědci z Wisconsinu. Experimentovali s rajčaty a housenkami motýla zvaného blýskavka červivcová (Spodoptera exigua). Badatelé uměle rostliny varovali (vypustili do vzduchu více varovných molekul methyljasmonátu) a nabídli je housenkám. Rostliny se obrnily tak, že housenky nebyly schopné je požírat, byly pro ně nepřijatelné.

Blýskavka červivcová, motýlFoto: Dumi, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Jenže měly hlad a nic jiného kromě nechutných rajčatových listů neměly k dispozici. Aby přežily, pustily se do sebe navzájem. „Dospěly jen ty nejsilnější housenky, které požraly své družky,“ dodal Jaroslav Petr.

Raději sežrat sousedku, než se odstěhovat

Vědce zajímalo, jak housenky zareagují, pokud budou mít možnost přejít z „nechutné“ rostliny na jinou. Proto přistoupili k navazujícímu pokusu, při kterém hmyzu nabídli více rostlin.

„Ukázalo se, že housenky raději zůstanou na nejedlé rostlině a kanibalizují své kolegyně, než by se stěhovaly,“ uzavřel Jaroslav Petr. Žraní kolegyň housenkám zajistilo dostatečnou výživu, zatímco stěhování by pro ně bylo rizikové, co když by to vedle bylo ještě horší?

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.