Navrhnout a vyrobit světla do aut je dnes velká věda. Zabývají se tím v Šenově, kde otevřeli nové vývojové centrum

Technik vyrábí prototyp elektroniky do světlometuFoto: Varroc Lightning Systems

Nové vývojové centrum na světové technologické úrovni funguje v Šenově u Nového Jičína. Technici ve firmě Varroc Lightning Systems tam navrhují a testují nové světlomety do automobilů. Firma chce letos do vývoje přijmout dalších 100 vysokoškolsky vzdělaných inženýrů.

Technik Tomáš Teska vzal do ruky podlouhlý elektrický přístroj zakončený kovovým hrotem a přibližuje ho k reflektoru automobilu. Přitom vysvětluje, že testuje odolnost světlometu vůči elektrostatickému výboji.

„Já bych zde na příkladu světlometu Jaguar XF ukázal výboj 30 tisíc voltů. Elektrické oblouky jsou až tři čtyři centimetry dlouhé,“ ukazuje novinářům Tomáš Teska, technik vývojového centra Varroc.

Navrhnout a vyrobit světla do aut je už v současné době velká věda. Podnik Varroc v Šenově u Nového Jičína otevřel nové vývojové centrum světelné techniky. Natáčel tam redaktor Michal Polášek.

V druhé části přízemní laboratoře stojí velká kovová komora. Na stole uvnitř bliká na reflektoru blinkr. Vedoucí skupiny elektroniků Radek Kvíčala říká, že tady se zkouší, zdali elektronika světlometu neruší třeba příjem rádia.

„Tady máme naladěnou stanici, kde skutečně slyšíme, jak přerušovaně ten blinkr je aktivován. Ta elektronika při tom napájení těch LED zdrojů v tom blinkru je schopná zarušit to pásmo,“ dodává Kvíčala.

Nové centrum má zjednodušit a zrychlit vývoj elektroniky do světlometů z let až na měsíce. Všichni technici totiž pracují pod jednou střechou.

„Jde to odshora, od toho patra nejvyššího třetího. Vyvine se hardware, vyvine se software, vyvinou se mechatronické prostředky. Ty vzorky se staví v tom nejnižším patře, kde se zároveň i testují,“ vysvětluje manažer elektrovývoje Petr Vičan.

Pracovnice vývojového centra při vývoji elektronikyFoto: Varroc Lightning Systems

V novém vývojovém centru pracuje 100 specializovaných techniků, kteří se až dosud museli tísnit v provizorním kontejnerovém městečku. Včetně Ostravy a Rychvaldu zaměstnává firma v kraji 460 elektroinženýrů.

„Letos plánujeme přijmout dalších 100 specialistů. Připouštím, že získat nové techniky je pro nás těžké, je to ten nejtvrdší boj, protože v regionu je velká konkurence jiných firem. Proto se snažíme nabídnout co nejlepší vybavení, zajímavé úkoly a také kariéru,“ říká viceprezident firmy Todd C. Morgan.

Přestavba budovy a její vybavení vyšlo na 24 milionů korun. Na projektu se podíleli samotní zaměstnanci Varrocu.

Autor: Michal Polášek