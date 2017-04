Ostrava zažila velkou premiéru. Vysoká škola báňská hostila NXP Cup

Studenti z Česka a zahraničí závodili v Ostravě se speciálními vozítky. Vysoká škola báňská vůbec poprvé hostila mezinárodní NXP Cup. Patnáct týmů z českých i zahraničních středních škol a univerzit muselo své samoříditelné modely aut udržet na závodní trati. A to pomocí matematiky.

Kolem postávají a dřepí hloučky studentů, kteří zkoušejí udržet svá vozítka v různě tvarovaných oválech. Jeden ze studentů Vojtěch Očka přihlíží tomu, jak kolegové z týmu testují vozítko na jednom z oválů.

„Snažíme se, aby dobře jezdilo do zatáček. Vypadá to jako autodráha, ale je za tím o dost víc práce. Obnáší to hlavně programování,“ vysvětluje student.

Jeho týmový kolega Daniel Walter právě připojil vozítko k počítači. „Musíme přenastavit parametry, které si změříme, abychom to přizpůsobili na oficiální trať. Testování budeme věnovat ještě hodně času. Doufáme, že to bude stačit,“ dodává Walter.

Trénování jednotlivých týmů sleduje pracovník VŠB-TUO Petr Olivka. „Úloha je multidisciplinární, protože se jedná o zpracování grafické informace. Následně tam musí být řízení těch elektronických prvků a je tam také konstrukční část, takže se na tom podílí každý,“ říká Olivka.

A jak náročné je připravit vozítko, aby zvládlo celou trasu? „Proces oživení celého toho autíčka může trvat týdny i měsíce, než se to dle schopností a zkušeností studentů vlastně podaří,“ dodává univerzitní pracovník.

Stavbu finálové trati má na povel Francouzka Marion Thierry z nadnárodní organizace, která už dlouhé roky NXP Cup pořádá. „Od rána sleduji studenty a co dokážou. Podle toho pak začínám s přípravou finální trati, kterou si nakreslím a pak i postavím. Ale není to o mne. Vždycky odpovídá schopnostem účastníků,“ popisuje Marion Thierry.

Tři nejlepší středoškolské a vysokoškolské týmy se zúčastní celoevropského finále v Mnichově.