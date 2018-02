Unikátní Slovenská strela se dočká renovace. A lidé se s ní taky občas svezou

Současný stav Slovenské strelyFoto: Michal Polášek

Sen mnoha železničních fandů se pomalu stává skutečností. Slovenská strela z produkce kopřivnické Tatry vyjede na koleje v plně provozním stavu. Automobilka dostala na opravu 80 let starého motorového vozu evropskou dotaci. Práce začnou ještě letos a potrvají přes dva roky.

Tmavě červený motorový vůz stojí před technickým muzeem a z dálky vypadá v pořádku. Když ale přijdete blíž, všimnete si sloupnuté barvy na střeše, míst, kde je karoserie rezavá. Podle kurátora sbírek technického muzea Radima Zátopka je ale uvnitř v podstatě všechno na svém místě.

„Jsou tady elektroinstalace, do motorového prostoru se dá dostat. Je k tomu dokumentace, je to kompletní. Chybí tady pár měděných trubek, které se dají normálně pořídit. To znamená, že odborník na tom zapracuje a to bude fungovat,“ říká Zátopek.

Do stavu z výroby v roce 1936 chce automobilka Tatra nechat opravit Slovenskou strelu. Získala na to 80milionovou dotaci. V Kopřivnici natáčel reportér Michal Polášek.

A právě to teď slibuje majitel motorového vozu, automobilka Tatra. Za 80 milionů plánuje kompletní renovaci do stavu roku 1936, kdy dva motorové vozy z bran továrny vyjely.

„Skutečně se předpokládá, že se to renovuje do pojízdného stavu, který bude způsobilý i na provoz po veřejných kolejích. Dnes už samozřejmě jsou nové předpisy, ale ta elektronika, která je nezbytná k současnému provozu, se tam prostě dodá – jenom prostě třeba pro určitou konkrétní jízdu jako přenosná,“ vysvětluje ředitel Technického muzea Tatra Jan Jurkovič.

Obnovy se tak kromě poloprázdného interiéru dočká i unikátní systém pohonu, který kombinuje výhody elektromotoru a benzínového motoru. Díky němu zvládla Slovenská strela jízdu mezi Prahou a Bratislavou za dlouho rekordní čtyři a čtvrt hodiny čistého času. Opravený vůz bude stát před novým technickým muzeem, které připravuje automobilka s krajem a městem Kopřivnice.

„Představa je taková, že bude umístěná v tom depu, které bude prosklené tak, aby byl vidět podvozek, a z druhé strany bude imitace nádraží. Je tam i prostor pro to, aby Slovenská strela mohla vyjíždět před toto depo. Plus předpokládáme nebo zamýšlíme to, že bychom dělali jednou za čas vždycky nějaké projížďky, které by byly pro fanoušky,“ dráždí představy železničních nadšenců generální ředitel Tatry Radek Strouhal.

Ještě předtím ale vůz na dva roky Kopřivnici opustí. Renovace se bude muset udělat v opravárenské hale. Zpátky už ale unikátní motorák přijede po vlastních čtyřech osách.