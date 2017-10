V Opavě začala výstava Retrogaming. Potěší milovníky vysloužilých počítačových her

Vývoj počítačů jde tak rychle, že 20 let staré přístroje už patří do muzea a na výstavy. V opavském Obecním domě jedna taková začala. Jmenuje se Retrogaming a určitě potěší ty z vás, kteří pamatují začátek éry osobních počítačů.

Výstava se vrací se do 80. a 90. let minulého století, kdy psaní na klávesnici anebo hraní her bylo úplně jiným zážitkem než dnes. Pro oči, ale i pro uši. Součástí totiž byly i charakteristické zvuky pravěku počítačových her, kdy dnešní pětačtyřicátníci chodili na střední školu.

Znovu si je zahrát a slyšet typické strojové melodie – právě to nabízí opavský Retrogaming. David Váhala, organizátor výstavy právě hledá zásuvku pro jeden z velkých automatů. „Jedná se o arkádový videoautomat československé výroby. Člověk vhodil minci a mohl si zahrát sám nebo proti spoluhráči. Po časově omezenou dobu,“ říká.

A jsou tady i docela těžké hranaté počítače, které spíše připomínaly pokladny v samoobsluze. „To je vlastně legendární stroj Tesla a je to jeden z prvních počítačů československé výroby,“ dodává Váhala.

Legendární stroj Tesla, jeden z prvních počítačů československé výrobyFoto: Martin Knitl

A součástí výstavy je i skutečné hráčské doupě. „Návštěvníci si mohou zahrát na dobových strojích – například na Atari, Sinclairu, případně na novějších počítačích, které ale budou vybaveny emulátory, aby na nich bylo možné hrát staré hry,“ říká organizátor výstavy.

Výstava o starých časech počítačových her je otevřená od začátku týdne. „Návštěvníci mohou přicházet od úterý do neděle každý den od 10:00 do 18:00. Oblíbené jsou komentované prohlídky a i v případě této výstavy je nabídneme, s Davidem Váhalou,“ dodává další z organizátorek Kateřina Pelcová.

Kromě hraní her a prohlídky starých strojů jsou na výstavě k vidění také plakáty z přelomu 80. a začátku 90. let, takže legendární Doom je tady taky.

Pokud tohle všechno chcete vidět a trochu i osahat, máte čas do 19. listopadu.