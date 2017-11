V Ostravě začalo fungovat vývojové centrum elektromotorů. Zaměstná sto odborníků

Tomáš Vilč vyvíjí části rotoru elektromotoruFoto: Michal Polášek

Stovku odborníků na elektrické stroje zaměstná v Ostravě společnost Siemens. Mezi nimi budou i čerství absolventi Vysoké školy báňské. V novém vývojovém centru se budou zabývat inovacemi elektromotorů nebo počítačovými simulacemi výrobních linek.

„Já jako mechanický inženýr nebo konstruktér vlastně navrhuji tyhle mechanické části. Tento rotor, hřídel, kostru nebo štíty,“ říká pracovník vývojového centra Tomáš Vilč. Spolu s ním se díváme na monitoru počítače na 3D model rotoru elektromotoru. „Dříve jsem pracoval v závodě Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm a nyní jsem tady v hubu Ostrava, protože to mám blíž domů,“ dodává.

Právě malá ochota mladých odborníků stěhovat se do menšího města stála za nápadem otevřít uprostřed moravskoslezské metropole vývojové centrum elektromotorů a generátorů. Odborníci se tam budou snažit zlepšit třeba jejich účinnost nebo snížit hluk.

Vývojové centrum elektromotorů, generátorů a virtuální reality pro průmysl začalo fungovat v Ostravě. Natáčel tam redaktor Michal Polášek. Vložit na svůj web

„To jsou hlavně motory pro ventilátory, pro kompresory, pro čerpadla. A jsou to motory do těžkého průmyslu. A novinkou jsou motory do výbušného prostředí,“ říká vedoucí centra Igor Majer.

Jiří Pospíšilík, vedoucí programu digitalizace Siemensu ve Frenštátě pod Radhoštěm, tady teď v Ostravě má na hlavě 3D brýle a v ruce dva ovladače. „Předváděl jsem možnost manipulace s jednotlivými objekty, optimalizace výrobní linky. Je to vlastně malý model, ve kterém si můžeme představit, jak by ta výrobní linka měla v budoucnu vypadat,“ vysvětluje.

Jiří Pospíšilík s 3D brýlemi představuje model výrobní linkyFoto: Michal Polášek

„V minulosti, když jsme stavěli nové montážní linky, tak jsme to dělali z papírových kartonů, z krabic, postavili jsme si tu linku,“ popisuje ředitel frenštátského závodu Siemensu Roman Valný. „Dneska to všechno děláme v digitálním světě. Je to o hodně jednodušší, než to stavět někde v halách,“ dodává.

Ostravské vývojové centrum Siemens zaměstná stovku odborníků do roku 2020. Už teď ale firmě schází ve třech závodech v zemi asi 350 lidí ve výrobě i administrativě.