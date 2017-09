VIDEO: Brněnští odborníci ukázali, jak by heřminovská přehrada zvládla desetitisíciletou vodu

Model přehrady Nové HeřminovyFoto: Tereza Kadrnožková

Stavaři z Vysokého učení technického v Brně představili funkční model plánované přehrady Nové Heřminovy na řece Opavě. Nádrž by měla vydržet i průchod desetitisícileté vody. Bude mít navíc plno vylepšení, které jiná přehrada v Česku nemá.

Velkým úskalím betonových nádrží je znemožnění migrace ryb a dalších vodních živočichů. Podle technického ředitele Povodí Odry Petra Březiny ale na tohle návrh nové přehrady myslí.

„Přehrada bude vybavená náhonem, kanálem, který propojí koryt pod přehradou s korytem nad přehradou a ty organismy ať dolů nebo nahoru budou moci migrovat, jak jsou zvyklé,“ vysvětluje Březina.

Plánovaná přehrada Nové Heřminovy na Bruntálsku bude mít kanál pro migraci ryb a vydrží desetitisíciletou vodu. Prověřili ji odborníci v Brně. Natáčela redaktorka Tereza Kadrnožková.

Dalším unikátem v Česku by mělo být vytvoření takzvaného usazovacího prostoru před samotnou nádrží. V tomto prostoru by se ukládal štěrk a písek přinášený velkou vodou. Ten by totiž jinak skončil na dně nádrže a mohl by kapacitu přehrady snížit až o třetinu. Po opadnutí vody by vodohospodáři štěrk z přednádrže vybagrovali a odvézt pod přehradu.

„Pokud by nedocházelo k tomu přenášení, byl by materiál usazený v užitkovém prostoru u nádrže a dole pod hrází by vznikaly výmoly, protože voda má vysokou unášecí schopnost a ona si ten materiál začne odnášet,“ vysvětluje autor modelu z Vysokého učení technického Jan Šulc.

Šulc se svým týmem dva roky na modelech zkoušel, jak postavit přehradu, která odolá i desetitisícileté vodě. Nové Heřminovy budou postavené a napuštěné tak, aby zmírnily stoletou vodu na desetiletou.

„V případě povodně 1997, kdy jsme byli konfrontování s nějakou 700letou vodou, je ten efekt menší, nicméně pořád ten odtok kolem 200 kubíků stačí na to, abychom mohli informovat obce pod hrází,“ vysvětluje Petr Březina.

Povodí Odry doufá, že do země by mohli začít kopat v roce 2023. Do té doby se ještě musí finančně vypořádat s obyvateli šestnácti domů v Nových Heřminovech, kteří ještě budou muset svůj domov kvůli nové přehradě opustit.