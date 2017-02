Při komunikaci s vnějším světem buďte mírně paranoidní, radí počítačový odborník

V posledních letech přibývá lidí, kteří využívají ve volném čase i v práci moderní technologie. Řada z nich ale řeší otázku, jak zabezpečit počítač nebo chytrý telefon proti útokům počítačových virů nebo hackerů. Mnozí ale na základní zásady zapomínají, a že mají problém, si uvědomí pozdě. Právě otázky bezpečného chování na internetu, ale i ochranu počítačů a mobilů jsme v Poradně řešili s profesorem Ivanem Zelinkou z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava.

Lidé mají o zabezpečení počítačů a o počítačových virech velmi nízké povědomí. Mnozí ani nechápou, co to počítačový virus je. Podle Ivana Zelinky lidé nemají ani ty správné hygienické návyky, jak by se přeneseně ale také velmi výstižně dalo říci.

„Množství virů je obrovské, je toho prostě hodně. Každoročně přibývají stovky tisíc virů, navíc dochází i k mutacím,“ řekl v úvodu rozhlasové Poradny Ivan Zelinka.

Většina operačních systémů, jako je Windows, Linux, Apple a podobně, jsou ‚rozumné‘. Jde ale hlavně o správné zásady práce s počítačem a o vztyčení ochranných zdí. V čem lidé nejčastěji chybují? „Já myslím, že téměř ve všem,“ směje se Zelinka.

„Virus není nic nahodilého, co vzniklo úderem blesku do počítače, ale je to kód, který byl úmyslně naprogramován. Je to vlastně specializovaný program, který se umí sám množit, umí se dostat do počítačů mnoha způsoby a působit škody.“

„Je to nízké povědomí o těchto věcech a hlavně nízké povědomí o tom, co to dokáže, jakým způsobem se to může šířit v těch technologiích. Může se to šířit pomocí MMS, pomocí mailů a mnoha dalších metod. Takže opravdu neotvírat, co jste si nevyžádali, neotvírat neznámou poštu a už vůbec ne neznámé přílohy,“ varuje.

„Já to tedy nerad říkám, ale u počítače při komunikaci s okolním prostředím by člověk měl být mírně paranoidní. To znamená, koho neznám a koho jsem nevyzval, tak neotvírat přílohy mailů, případně zavolat dotyčnému a zeptat se, co mi to poslal,“ vysvětloval v rozhlasové Poradně.