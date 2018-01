Svět techniky v Dolních Vítkovicích připravuje nové expozice. Ukáží život s handicapem

Svět techniky v Dolní oblasti VítkovicFoto: Iva Havlíčková

Industriální areál Dolních Vítkovic slaví úspěch. Loni ho navštívil rekordní počet lidí, přes jeden a půl milionu. Areál, který tvoří třeba vysoká pec proměněná ve vyhlídkovou věž nebo bývalý plynojem přestavený na multifunkční sál, chce přitom návštěvníky lákat na stále nové věci. Třeba ve svém Velkém světě techniky teď chystá vlastní expozici s názvem Tělo a technika. Nahlédli jsme do její části, která už je téměř hotová.

Jeden z exponátů nové expozice Tělo a technika - zaměřený na barvoslepostFoto: Iva Havlíčková

„Výstava Tělo a technika je fakticky hlavně zaměřená na to, aby laická veřejnost pochopila, jaký je život s handicapem, a zároveň jsme mohli ukázat, jak ta technika dnes už tomu i handicapovanému člověku umožňuje žít normální plnohodnotný život,“ říká Jakub Švrček, ředitel Světa techniky.

Už jsme v místě, kde ta nová expozice vzniká. „První část v tom vstupním foyeru je rozdělená na dva segmenty. My jim říkáme tichá a tmavá komora. Už podle toho poznáte, jaké je to být nedoslýchavý nebo hluchý, a na druhou stranu co to znamená být úplně slepý,“ dodává Švrček.

Co všechno v expozicích najdete a jak by měly fungovat, uslyšíte ve zvukovém záznamu rozhovoru (viz odkaz v úvodu).

Projekt je organizačně a časově rozdělen na dvě hlavní etapy. Tu první fakticky dokončujeme v těchto dnech a troufám si říci, že do konce ledna bude hotová. A ta druhá, která bude ale výrazně větší a celou výstavu doucelí, tak tu připravujeme na konec jara nebo začátek léta,“ předpokládá ředitel Světa techniky.

Další novinkou, kterou ve Velkém světě techniky začnou už za pár dní chystat, je výstava Klamárium. Návštěvníky seznámí s více než 30 optickými klamy.