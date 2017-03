Automobilky ženou planetu do záhuby, myslí si Švýcar. Proto sestrojil auto, které čistí vzduch

Automobil Dragonfly má čistit vzduchFoto: Petr Kološ

Velké automobilky ženou svými výrobky planetu do záhuby. To alespoň tvrdí šedesátiletý Švýcar Henri-Philippe Sambuc. A tak sestrojil auto, které čistí vzduch. K vidění je na probíhajícím ženevském autosalonu. Karoserii má ze lnu a balzy a jde o elektromobil. K nabíjení přitom nepotřebuje zásuvku – ani ji nemá. Prý si vystačí se solárními panely a desetikilowattovým generátorem na benzín. Díky němu ujede tisíc kilometrů.

Sestrojit elektromobil, který by byl nezávislý na zásuvce, to může znít v našich podmínkách dost výstředně. Na druhou stranu, stále existuje řada zemí, kde je problém elektřinou třeba jen svítit – o dobíjení elektromobilu si tam mohou nechat jen zdát. Ovšem i tady by Dragonfly od Catecaru mohl fungovat.

Originální koncepcí elektromobilu, který nepotřebuje zásuvku, to ale teprve začíná. „Druhou zajímavostí je kabina. Kromě ocelového rámu je vyrobena z přírodních materiálů. Je to patentovaný kompozit ze lnu, ozdobnice a balzy. Materiál je pevný i lehký zároveň – celá kabina váží 35 kilo. Celková hmotnost vozu je pak 560 kilogramů,“ říká zakladatel firmy Henri-Philippe Sambuc.

Popsaný typ materiálu prý odolává nárazům čtyřikrát lépe než ocel. Tu automobilky používají pro výrobu jen s ohledem na nastavenou efektivitu výrobních procesů, podle Sambuca to není otázka bezpečnosti.

Vývojem zmíněného kompozitního materiálu se zabývá několik společností, podle kterých nejen že neexistuje důvod vyrábět auta z těžké oceli, ale tvrdí dokonce, že tento přírodní kompozit má lepší vlastnosti než uhlíková vlákna.

Pohled do interiéru vozu DragonflyFoto: Petr Kološ

„Tohle je první auto, které 24 hodin denně čistí vzduch. V přední části má nainstalovaný prachový filtr, který zachytává pevné částice. Ty netvoří jen zdravotní problémy – jsou problematické i z pohledu globálního oteplování. Životnost bude záviset na prostředí, ale počítáme s výměnou každý půlrok,“ popisuje Sambuc.

Dodává, že firma chce změnit myšlení, že mobilita je problém, který máme řešit. Dívá se na to opačně – mobilita bude pomáhat řešit problémy, které se znečištěným prostředím máme. Zmíněné filtry vzduchu například nebudou jen součástí tohoto auta, ale budou se vyrábět i jako samostatný produkt, který může být na střeše jakéhokoli vozu.

Na start výroby shání firma peníze od investorů přes internet. Rádi by začali s výrobou na konci letošního roku. Cena vozu by se na západních trzích měla pohybovat kolem 20 tisíc eur, tedy zhruba 550 tisíc korun.