Bioplasty se v přírodě samy nerozloží a navíc jsou plné chemikálií, zjistili čeští vědci

Idea snadno rozložitelných bioplastů je podle českých vědců licháFoto: Fotobanka Profimedia

Výrobci deklarují snadnou rozložitelnost bioplastů a jejich šetrnost k přírodě. Čeští vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ale zjistili, že se bioplastové obaly v přírodě samy nerozloží. Navíc se ukázalo, že obsahují prakticky stejné množství chemikálií, jako obyčejné plasty.

„Ještě nikdy se nám nestalo, aby něco, co je od výrobce deklarované, tak dokonale nefungovalo,“ konstatoval vedoucí laboratoře Tomáš Vaněk.

Vědci zkoumali rozložitelnost plastů po dobu pěti let, během které vzorky pouze zkřehly, což se pod vlivem slunce, větru a deště děje i s obyčejným plastovým odpadem. Bioplasty tak evidentně nemají tendenci se rozkládat za dobu, za kterou by se to podle výrobců mělo stát – tedy v řádu měsíců.

„Byli jsme docela překvapení, že se nám podařilo najít v obou typech výrobků – v plastech i bioplastech – srovnatelné množství chemikálií, které se samozřejmě při rozkladu uvolňují do prostředí.“

Tomáš Vaněk

Podmínky, které bioplasty pro rozložení vyžadují, rozhodně nejsou přirozené. Vědci z Akademie věd takové podmínky vytvořili v laboratoři, kde zvýšil teplotu na 60 °C a použili speciální kompostér, do kterého přidávali bakteriální klony. Plastový materiál navíc musel být nastříhaný na kousky.

Společnost EKO-KOM, která na projektu spolupracovala, zjistila, že takzvané biodegradabilní plasty by mohly způsobit potíže i recyklačním linkám. Mají totiž jiné vlastnosti než běžné plasty a recyklační linky by tak musely přejít na nové a nákladné technologie, což by mohlo zkomplikovat systém recyklace nejen v České republice, ale i v Evropě.