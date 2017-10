Britské sýkorky mají delší zobáky. Můžou za to dobrodinci, zjistili vědci

Krmení ptáků může mít na ptactvo i negativní dopad, zjistili britští vědciFoto: Fotobanka Pixabay

Krmení ptáků může mít na ptactvo i negativní dopad. Například ve Velké Británii mají kvůli němu sýkorky delší zobák, domnívají se vědci z University of East Anglia.

Vědce na myšlenku přivedl fakt, že britská sýkora koňadra se mírně liší třeba od nizozemské, byť žijí ve velmi podobných podmínkách a ještě v 70. letech byly k nerozeznání. Srovnání DNA potvrdilo zásadní rozdíl v morfologii zobáku, který je u britské sýkorky delší o více než milimetr.

Krmení ptáků, které by mohlo za touto proměnou stát, je ve Velké Británii opravdu oblíbené. Lidé tam plní krmítka bez ohledu na roční období a ptáci se tomu zřejmě za několik desetiletí přizpůsobili.

„Někdy si lidé myslí, že se zbaví plesnivých zkažených zbytků z kuchyně tak, že je dají ptákům. Tak to rozhodně ne, protože slaná potrava, zkažená potrava jim škodí. Ideální je krmit slunečnicovým semenem, hovězím lojem, případně nějakými dalšími semeny.“

Petr Voříšek

„Myslím si, že je to vysvětlení, které docela dává smysl. Přikrmování ptáků ptactvo ovlivňuje, a to často způsobem, který si ani nedokážeme předem představit. Je to velký zásah do jejich života, takže takováto překvapení vůbec nejsou vyloučena,“ říká Petr Voříšek z České ornitologické společnosti.

Přikrmování může změnit i návyky ptáků. Ve Spojených státech dokonce ovlivnilo migraci za teplem. „Zimní přikrmování tam do značné míry přispělo ke změně migračního chování jednoho druhu krahujce, který dříve migroval, ovšem postupně si navykl lovit ptáky na krmítkách a jeho migrační chování se změnilo natolik, že čím dál větší část populace nemigruje na zimu na jih, ale zůstává ve Státech,“ vysvětluje Petr Voříšek.

Ptáky bychom podle ornitologů měli krmit pouze v období příchodu zimy a v jejím průběhu.