Britští vědci: Jezte zvěřinu, zachráníte lesní ptactvo

Vysoká zvěř, hlavní nepřítel lesního ptactva?Foto: Jaroslav Hoření

To obyvatelům Velké Británie vzkazují ekologové z Univerzity v Nottinghamu. Z jejich studie lesních porostů napříč ostrovním královstvím plyne, že přemnožení jeleni a srny je ničí do té míry, že lesní ptáci nemají kde hnízdit.

Lesní porosty mají podle britských vědců o 68 % listoví méně do dvou metrů od země, tedy do výšky, kam jeleni a srny při pastvě dosáhnou. Tak zvěř zničí úkryty, ve kterých by mohla hnízdit celá řada ptáků.

„Tato redukce spodního patra lesního prorostu má vliv na ptáky, kteří zde hnízdí, sbírají potravu na zemi a velmi nízko nad zemí,“ potvrdil v Dnešním Plusu Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické. „To by se mohlo týkat třeba červenek nebo střízlíků.“

Vedoucí týmu britských ekologů Markus Eichhorn upozornil, že nestačí postupný a řízený odstřel lesní zvěře. Situaci by měla zvrátit změna stravovacích návyků Britů. Vědec soudí, že když budou víc jíst lokální zvěřinu, pomohou tak ptákům.

„V Česku nikdy podobný výzkum neproběhl, ale to, že stavy kopytníků jsou v našich lesích na velmi vysokých a nepřirozených úrovních, se ví. Takže i u nás je pravděpodobný vliv na ptactvo... Důvody přemnožení české zvěře jsou ale jiné než na britských ostrovech. Zvěř prospívá třeba díky zimnímu dokrmování, nebo i lepší veterinární péči o stáda. Těch zvířat je prostě příliš mnoho a spásají příliš mnoho.“

Důvodů pro přemnožení zvěře je několik. Z britské přírody například zmizeli velcí predátoři, kteří vysokou zvěř lovili. Také podzimní výsadba na okraji lesů dává zvířatům pastvu i přes zimu.

Důvody přemnožení české zvěře jsou ale jiné než na britských ostrovech. „Zvěř prospívá třeba díky zimnímu dokrmování, nebo i lepší veterinární péči o stáda. Těch zvířat je prostě příliš mnoho a spásají příliš mnoho,“ shrnul ornitolog Zdeněk Vermouzek.

Britská BBC zveřejnila prohlášení britské organizace Animal Aid, podle které je výzva k odlovu zvěře krajně neetická. Přemnožení prý způsobili lidé, a zvířata by tak neměla doplácet na chyby lidí svými životy.

Britská královská společnost na ochranu ptactva sice potvrzuje, že nárůst počtů vysoké zvěře ptáky ohrožuje, ale odmítá postoj, že by se měla situace řešit komerčním odstřelem. „Hlavní je rovnováha v přírodě, ne poptávka po mase,“ upozornil její představitel.

Autor: Ondřej Novák, Ondřej Čihák