Britští vědci rozluštili záhadu Frankensteinova dinosaura, chtějí přepsat učebnice paleontologie

V centru španělské Barcelony ve čtvrtek odpoledne najel řidič dodávkou do chodců. Katalánská policie potvrdila, že na hlavní turistické třídě La Rambla zabil nejméně 13 lidí a více než 100 dalších zranil. K útoku se...

Její tvář proslavila nejprve televizní obrazovka. Z redaktorky se Jana Bobošíková propracovala až do pozice šéfky celého zpravodajství České televize. To byla ale jen epizodní role. Po ní už přešla do politiky. Sice...