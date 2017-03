Češi pomůžou Kurdům vyhlásit první národní park. Možná v něm bude i sjezdovka

Hory iráckého Kurdistánu. Oblast Halgurd Sakran National park kurdská vláda vyhlásila národním parkem (ilustrační foto)Foto: Štěpán Macháček

Česká republika pomůže severoiráckým Kurdům při vyhlášení prvního národního parku na území Kurdistánu a celého Iráku. Se zástupci Kurdů se na tom dohodlo ministerstvo životního prostředí. Oblast Halgurd Sakran National park je už ze strany kurdské vlády vyhlášená národním parkem, stále ale není zařazena na mezinárodní seznam chráněných území.

Kurdové potřebují pomoci se zpracováním odborných podkladů, na základě kterých bude národní park mezinárodně uznán, aby se objevil například v seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody. I když má severoirácký Kurdistán velkou míru autonomie, park musí vyhlásit i centrální irácká vláda.

Kurdové přijedou do Prahy

Ministerstvo životního prostředí Kurdům přislíbilo, že jim Česká geologická služba pomůže zpracovat studie o geologickém složení oblasti. Podle náměstka pro geologii Petra Mixy z České geologické služby bude pomoc možná jen za splnění několika podmínek.

„Jsme s ohledem na bezpečnostní rizika připraveni kolegy pozvat z Kurdistánu do Prahy a pomoci jim se zpracováním geologických a geomorfologických kapitol, ale nepředpokládám, že by tam naši experti pracovali v terénu.“

Petr Mixa

„Zaprvé se na české straně se musí najít zdroj financování, ať už to bude Česká rozvojová agentura nebo nějaké účelové financování pro Českou geologickou službu. Zadruhé jsme s ohledem na bezpečnostní rizika připraveni kolegy pozvat z Kurdistánu do Prahy a pomoci jim se zpracováním geologických a geomorfologických kapitol, ale nepředpokládám, že by tam naši experti pracovali v terénu,” říká Mixa.

Samostatný stát

Podle tlumočníka a kurdského aktivisty Rashida Khalila je ale oblast bezpečná. Park Halgurd Sakran je na hranici s Iránem a, i když pár hodin jízdy autem odtud pořád zuří boje s tzv. Islámským státem, v Kurdistánu je klid. Problém můžou představovat minová pole, která tam zbyla od irácko-íránské války v 80. letech. To by ale Kurdy nemělo odradit, vidina parku je pro ně důležitá.

„Jednak je to rarita, aby v té oblasti vznikl národní park. Mít svůj národní park je pro Kurdistán velká symbolika, zavání to už vyhlášením samostatného státu,” myslí si Khalil.

Nabízí se tak otázka, jestli centrální vláda bude chtít podporovat něco, co teoreticky v budoucnu může pomoci k odtržení velké části území. Podle Khalila bude ale problém spíš finanční stránka.

„Irácká vláda asi nebude proti, ale nebude do toho chtít investovat. To je ryze kurdský projekt. V Iráku to směřuje k tomu, že budou zanedlouho Kurdové chtít vyhlásit samostatný stát. Irácká vláda bude hodně opatrná. Kurdská vláda s ní nemá dobré zkušenosti,” vysvětluje.

Pro většinu běžných Iráčanů je sníh velká vzácnost. Fotí si ho v horském středisku KorekFoto: Štěpán Macháček

Sjezdovka v Kurdistánu

Podle mluvčí Ministerstva životního prostředí Petry Roubíčkové se o financování zatím česká a kurdská strana nebavily. Kurdové budou ale podávat žádost o grant k Evropské komisi, která takové projekty podporuje. Podle serveru Info.cz by mělo jít asi o milion eur. I když Kurdové postupně bohatnou díky vyšším cenám ropy, peníze potřebují. Park momentálně nemá žádné infocentrum ani funkční web. Přitom cílem celého projektu je i přitáhnout do oblasti turisty.

Vláda by v oblasti chtěla vybudovat například sjezdovky. Nejvyšší vrchol parku hora Halgurd je totiž celoročně zasněžená, vypíná se do výšky více než tři tisíce šest set metrů. Finance jsou samozřejmě potřeba i pro ochranu přírody, v parku žijí rysi, vlci nebo horské kozy.

Kurdové vidí velkou inspiraci v českých Krkonoších. Po dojednání podmínek by právě v našich nejvyšších horách měla Česká geologická služba školit kurdské odborníky.

Autor: Ondřej Novák, Vítek Svoboda