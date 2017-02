Česká ochránkyně přírody v Jižním Súdánu: Kdekoliv se sloni vyskytují, tam si je pytlák najde

Sdílená ekonomika, ve které lidé ostatním půjčují auta, peníze nebo pronajímají pokoje a byty, je velkým fenoménem poslední doby. V České republice ale zatím nemá právní ukotvení. Mělo by se to změnit?

Dnes je to 85 let od chvíle, kdy britský fyzik James Chadwick oznámil objevení neutronu. Co to znamenalo pro lidstvo?