Česko má tolik nevyužívaných areálů jako trojnásobek rozlohy Plzně

Agenti z Vojenského zpravodajství by mohli v dohledné době dostat pravomoc monitorovat provoz na internetu, aby odhalili hrozbu útoku. Počítá s tím sporně přijímaná novela zákona, jejíž kritici se bojí vpádu do soukromí....

Průměrný věk českých prvorodiček už překročil třicet let. To je věk, po kterém se plodnost ženy snižuje, po třicátém pátém roce už skokově klesá. Porodníci by byli rádi, kdyby ženy rodily alespoň do devětadvaceti, kdy...