Co poslouchají chirurgové na sále? Když hrál metal, operace šly svižně, popisuje lékař

Seriály z nemocničního prostředí často neodpovídají skutečnosti. Jedna věc je ale jistá – lékaři si opravdu při operacích pouštějí hudbu. Velké oblibě se těší hard rock nebo bigbít. „Hlavní operatér rozhoduje o žánru, asistenti mají smůlu,” říká plastický chirurg Roman Kufa.

„Když operuji, mám v podstatě pořád puštěnou hudbu. Poslouchám různé žánry, je to pro mě relax,” vysvětluje Kufa.

Svižné operace s metalem

O tom, co bude na sále hrát, rozhoduje vždy operatér. „Někdy jsou operace týmové, takže se tam sejdou tři doktoři a dohadují se, co se bude poslouchat. Někdo má rád vážnou hudbu, já jsem poslouchal Rádio Beat, někdo tam přišel s country, tak jsme se dohadovali. Pravidlo je takové, že ten, kdo je hlavní operatér, může rozhodnout. Ti, kteří asistují, mají smůlu,” popisuje.

Hudba podle plastického chirurga není jen kulisou, někdy má vliv na průběh operace. „Přiznám se, že když jsme poslouchali metal, operace šly celkem svižně,” říká Kufa. Podkres lékaři vybírají i podle vážnosti operace.

Údernost bigbítu

O hudbě může rozhodnout i pacient. Ten uspaný ne, pokud ale jdete pod skalpel jen s lokální anestezií, lékař se vás pravděpodobně zeptá, jestli vám jeho hudební vkus vyhovuje. „Je špatné, když si tam doktor pouští nějaký rachot, který někomu nevyhovuje. Je slušné zeptat se pacienta,” vysvětluje chirurg, kterého redaktor Českého rozhlasu potkal na Doktorfestu, tedy festivalu kapel, ve kterých hraje alespoň jeden lékař. Kufa na něm zasedal v porotě.

Při hudbě operuje i Martin Man z letošní vítězné kapely. „Hudbu si pouštíme, ale do pozadí, ne nahlas. Ne že by nám nějak pomáhala, spíš vyplní prostor,” říká Man, pro kterého hraní v kapele znamená vyplnění volného času a skoro splněný sen.

Zdeněk Hříbal, dětský sonografista, který hraje v kapele Bílá nemoc, čekal, že budou lékaři hrát lidovky nebo folk. „Poslední dobou se nám na festival hlásí jenom bigbítové kapely. Údernost bigbítu je pro ně hodně důležitá,” myslí si lékař, pro kterého je hudba odpočinkem po náročné práci.

Hudba léčí orgány

Podle psychologa a muzikoterapeuta Zdeňka Šimanovského hudba léčí. „Existují dokonce i teorie, které se zabývají frekvencemi tónu, podle kterých mají některé léčit játra, další jiné orgány,” říká.

„Když jsem kdysi dělal sanitáře, zažil jsem to, že si lékaři a sestry zpívali lidové písničky. Vytvářelo to harmonii, pohodu. To je jasný příklad toho, kdy byla hudba v lékařském prostředí dobrá,” vysvětluje terapeut.

„Lékařství a muzikanství má k sobě historicky vzato velmi blízko. Profese mají hodně společného i rozdílného, takže se to doplňuje. Když se lékař přehmátne, bývá to tragické. Když se přehmátne hudebník, slyší to posluchač, ale zas tak moc se nestane. Může to být vnímáno i jako tvůrčí,” je přesvědčen hudební dramaturg Českého rozhlasu Aleš Opekar.

