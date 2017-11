Depresí trpí až 700 tisíc Čechů, k lékaři jde pouze zlomek. Pořád je to stigma, říká psychiatr

Před několika dny zveřejnil na Twitteru muž jménem Craig fotku lavičky. Přidal k ní osobní příběh, ve kterém popisuje, jak chtěl před osmi lety na tomto místě spáchat sebevraždu, ale teď je tu se svým malým synem a je mu dobře. V minulosti trpěl depresí, skončil dokonce bez peněz na ulici. Jeho příspěvek vyvolal obrovskou vlnu reakcí. Část uživatelů mu píše podporující zprávy a další se ho ptají, jak se s depresí vyrovnal.

Samotný Craig, který o depresích, chudobě a boji s nimi napsal knihu Veverka, která snila o šílenství, jim radí, aby o svých stavech především mluvili, nejhorší je podle něj mlčení. Uvedl také, že původně o lavičce vůbec nechtěl mluvit. Debata, kterou vyvolal, je podle něj ale léčivou silou pro ostatní, které deprese trápí.

See that bench. 8yrs ago I sat on it thinking about throwing myself off Blackfriars Bridge. Today, I took this pic of my son. Tomorrow might be the same. But it might also be brighter. It might even bring unimaginable brilliance. Hang in there. Love is always coming. #depression pic.twitter.com/91mYk9hvEo