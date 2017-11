Děsivé zvuky z vesmíru, duše jako kvantová informace a upíří veverky. Vědci zpestřují Halloween

Washington Post přinesl před časem přehled třinácti nejděsivějších vědeckých objevů. Na prvním místě se umístil objev šavlozubého jelenaFoto: Fotobanka Stock.xchng

Zachytily je sondy vyslané do hlubokého vesmíru, nejedná se ale o volání mimozemské civilizace. Jsou to signály, které do vesmíru vysílá Jupiterův měsíc Ganymed a zaznamenala je sonda Galileo. NASA tuto a další nahrávky zveřejnila jako svůj příspěvek k letošnímu svátku Halloween, který se slaví hlavně v anglosaských zemích.

Ve vesmíru se žádné zvuky nešíří, zachycená nahrávka jsou původně rádiové signály. Ty se šíří ve formě vln, které vědci na zvuk převedli.

Podobným způsobem se dají převést třeba záznamy plazmových nebo magnetických vln. Nahrávku Jupiterova měsíce jsme neslyšeli náhodou. Tato planeta a její malé světy totiž vydávají jedny z nejděsivějších zvuků, které vědci zachytili. Mezi další „upovídané” planety patří například Saturn.

Zvuky vydává i planeta Země, hlavně její magnetické pole, které nás chrání před radiací ze Slunce.

Upíří veverky a jelen s tesáky

Halloweenem žijí i další vědecké instituce. Například americký Washington Post přinesl před časem přehled třinácti nejděsivějších vědeckých objevů. Vyhrál objev šavlozubého jelena.

Není to hoax, ani omyl. Jde o zvíře jménem Kabar, konkrétně o jeho afghánský poddruh, který byl šedesát let pokládán za vyhynulý. Kabar připomíná menšího jelena s tesáky, které samci používají k soubojům během říje.

Kromě šavlozubého jelena vzbudil pozornost i objev upíří veverky na Borneu, jednoho z indonéských druhů pozemní veverky, který vědci teprve nedávno zachytili na video. Dlouho o ní pouze slýchali od domorodců.

Místní lovci totiž občas našli třeba poraženého jelena, jehož maso bylo úplně netknuté. A tak si začali myslet, že jeleny loví právě tyto veverky, které jim vysávají krev. Nicméně, vědě se tuto domněnku zatím nepodařilo prokázat. Na zmíněném videu navíc zvíře jen poskakuje po zemi a vypadá úplně neškodně.

Duše jako kvantová informace

Tajemné zvuky jsou signály, které do vesmíru vysílá Jupiterův měsíc Ganymed a zaznamenala je sonda Galileo (ilustrační foto)Foto: Press kit

Halloween je předvečerem svátku Všech svatých, ve čtvrtek bude Památka všech zemřelých čili dušičky. Jak se věda dívá na duchy?

Na světě existuje řada odborných týmů, které se tímto fenoménem zabývají. Nicméně jejich existenci se zatím vědecky prokázat nepodařilo.

Server LiveScience dokonce připomíná známý americký naučný seriál Lovci duchů. Ten běží už dvě desetiletí, ale nepřinesl zatím jediný důkaz, že by duchové existovali. Obvykle vědci pozorování duchů připisují příliš bujné fantazii nebo takzvané spánkové paralýze.

S duší je to podobně, zatím se ji nikomu nepodařilo natočit, vyfotit, zvážit ani změřit. Například americký fyzik Stuart Hameroff a britský matematik Roger Penrose ale přišli s teorií, že duše je něco jako program, který běží v mozku.

Má být uložený ve formě kvantové informace, která nejde zničit. Takže po smrti mozku se rozptýlí do vesmíru, kde může existovat nekonečně dlouho. Teorie je pochopitelně terčem silné kritiky, ale zmínění vědci jsou přesvědčení, že nové poznatky o kvantové fyzice jim jednou dají za pravdu.

Autor: Ondřej Novák