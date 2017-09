Do Británie se sjíždějí světoví vědci, aby zkoumali Hru o trůny. Zajímá je incest i mateřství

Seriál, který si v uplynulých sedmi letech získal oblibu mezi miliony diváků a stal se nejvíce pirátsky kopírovaným seriálem všech dob, zaujal i vědce. Dokonce natolik, že se kvůli němu sjeli do Velké Británie na univerzitu v Hertfordshire, kde představí publiku výsledky svého bádání. Kde se potkává věda a televizní seriál?

Seriál oslovil historiky, zajímá literární vědce a teoretiky populární kultury. Hlavní organizátorka konference Kim Akassová vyučuje filmová a televizní studia na fakultě kreativních umění.

„Hra o trůny je obrovský fenomén po celém světě. My, jako vědci a akademici, chceme přijít na kloub tomu, co přitahuje tak obrovská a různorodá publika. Proč tolik lidí sleduje vše, co je s tímto seriálem spojené? Také se chceme zaměřit na to, proč je právě tento seriál tak kontroverzní,” říká Akassová.

Středověká každodennost

Jedním z témat příspěvků týkajících se moci a politiky ve světě slavného seriálu bude například otázka incestu a jeho přijatelnosti nebo nepřijatelnosti v různých kulturách, což hraje v seriálu velkou roli.

Další zajímavé příspěvky by se měly zaměřit na současné vnímání pozdně středověké každodennosti, jak ji rekonstruuje Hra o trůny. Vědci na britskou univerzitu přijedou z mnoha zemí, například z Brazílie nebo Nového Zélandu.

Kurz Dothračtiny

Autor literární předlohy seriálu George R. R. Martin není tak nadaný lingvista, jako byl třeba jiný slavný představitel žánru fantasy, J. R. R. Tolkien. Ten skutečně vymýšlel funkční jazyky s gramatickými pravidly a velkou slovní zásobou.

Pro potřeby seriálu musel jazyky dopracovávat lingvista David J. Peterson. Ten dovedl tyto jazyky k takové dokonalosti, že si například můžete koupit online kurz Dothračtiny, tedy jazyka, kterým mluví jeden z fiktivních národů v knize.

Mateřství v seriálu a v realitě

„Zajímavé na tom je, že i když jsou v tomto fantazijním světě ženy velmi utlačovány, tak jsou to právě ony, kdo mnoho věcí rozhoduje. A to právě díky mateřství a síle reprodukce.“

Velmi zajímavé jsou například příspěvky zprostředkovávající feministický pohled na tento seriál. Tomu se věnovala Kim Akassová.

„Zaměřuji se hlavně na otázku mateřství tak, jak je v seriálu prezentováno. Zajímavé na tom je, že i když jsou v tomto fantazijním světě ženy velmi utlačovány, tak jsou to právě ony, kdo mnoho věcí rozhoduje. A to právě díky mateřství a síle reprodukce,” vysvětluje vědkyně.

Ženy se v sérii HBO podle Akassové stávají také předmětem obchodu. „Obchodují s nimi rody, aby se zajistila reprodukce. I když to vypadá, že nemají žádnou moc, nakonec jen ony mohou zajistit pokračování děje. Jinak by se všechny postavy navzájem rychle vyvraždily,” říká Akassová.

„Snažím se ve své práci ukázat, že tento pohled na ženy má svoje zrcadlo i v realitě, v tom, jak je k mateřství přistupováno. Ženy a matky často hrají jen jakési druhořadé role, i přes jejich zjevnou důležitost,” myslí si.

Nereální havrani

K seriálu se již v minulosti vyjadřovali například přírodovědci. Fanoušci vedli na internetu velké diskuse o tom, jestli je možné, aby havrani se zprávou dokázali doletět ze severu Západozemí na jih během jednoho dne, tak aby podali zprávu o tom, že Jon Snow je v ohrožení a potřebuje, aby ho Daenerys se svými draky zachránila.

Britští přírodovědci potom přišli s analýzou, která dokazuje, že běžní havrani by takový úkol nikdy nedokázali splnit, protože nelétají tak dlouhé trasy v celku.