Do jaderné fúze investují techničtí velikáni i celebrity. Helium 3 chtějí těžit na Měsíci

Tokamaky se v současnosti považují za jednu z nejnadějnějších cest k realizaci kontrolované jaderné fúze (na obrázku útroby jednoho z nich)Foto: Rama, Licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5

Soukromí investoři začínají nahrazovat státy v investicích do vývoje jaderné fúze, státní projekty jsou totiž drahé a trpí velkým zpožděním. Kromě miliardářů a technologických hvězd už do tohoto nejistého pole vstoupila třeba hvězda britské reality show Made in Chelsea, investor Richard Dinan. Jeho startup chce vyrobit malý tokamak, který překoná obří mezinárodní reaktor ITER. O tvorbu malých zařízení se pokoušejí i další firmy.

Soukromé firmy chtějí mezinárodnímu projektu konkurovat hlavně cenou, tokamak ITER trápí ohromné finanční požadavky. Původní rozpočet zhruba pět miliard britských liber postupem let narostl na více než dvanáct miliard liber, tedy skoro trojnásobek.

Státy, které se projektu účastní, nechtějí přidat do konce roku 2040 ani libru. Kromě toho má ITER velké zpoždění. Momentálně se počítá se spuštěním mezi lety 2025 a 2030, s tím, že původní plán počítal s rokem 2020.

Tokamak z Chelsea

Jaderná fúze teoreticky dokáže produkovat ohromné množství čisté energie. Tokamaky se v současnosti považují za jednu z nejnadějnějších cest k realizaci kontrolované jaderné fúze.

Firma Applied Fusion Systems celebrity Richarda Dinana chce postavit a spustit podstatně menší tokamak už v horizontu čtyř až šesti let. Stačit by na to mělo 200 milionů liber, které teď firma shání mezi investory.

Reality show Made in Chelsea, ve které se Dinan proslavil, mapovala život britské zlaté mládeže. Dinan už úspěšně investoval třeba do technologie 3D tisku, takže nejde o hvězdu, která neví, co s penězi.

Zájem o odvětví fúze nedávno vysvětlil třeba ve videu na svém twitterovém profilu. V tom Dinan řekl, že jsme hvězdy dosud jenom sledovali kvůli tomu, aby nám ukázaly cestu, ale teď bychom je měli začít sami napodobovat, protože jde o skvělý zdroj energie.

My recent talk on what draws me to Nuclear Fusion #nuclearfusion #nuclear https://t.co/UTxsTTosRT — Richard Dinan (@RichardDinan) 5. dubna 2017

Teplo jako v jádru Slunce

Jaderná fúze teoreticky dokáže produkovat ohromné množství čisté energie. Server Nuclear Energy Insider Dinana před časem přirovnal k dalšímu slavnému britskému podnikateli, Richardu Bransonovi. Ten vlastní známou, ale zatím ne moc úspěšnou firmu Virgin Galactic, která chce turisty vozit do vesmíru.

Zařízení Dinanovy společnosti má být takzvaný sférický tokamak, který má trochu špičatější tvar než tradiční reaktory. Je těžší na konstrukci, ale nabízí lepší rozložení magnetického pole.

To je důležité, protože tokamaky pracují na principu nesmírně horké plazmy, i kolem sto milionů stupňů Celsia, což je vyšší teplota, než ta v jádru Slunce. S tak horkou plazmou se dá pracovat jen v magnetickém poli, aby se látka nedotkla stěn zařízení. Název vyvíjeného tokamaku bude STAR, průměr komory by měl být jen asi jeden metr. Spalovat pak bude prvek Helium 3.

Amazon i Microsoft

Tokamak Compass D v Ústavu fyziky plazmatu AV ČRFoto: Tereza Burianová

Do jaderné fúze investuje více společností. Už chvíli se na trhu pohybuje americká firma Tokamak Energy. Firma, která chce spustit funkční reaktor na výrobu energie do roku 2030, pracuje na ještě menším tokamaku ST40.

Do oboru vstupují ale i opravdu velká jména, například zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos. Ten založil kanadskou společnost General Fusions a pracuje na třímetrovém tokamaku, který bude spalovat tekuté olovo a lithium.

O tokamaky se zajímá samozřejmě i americké Silicon Valley, třeba spoluzakladatel firmy Microsoft Paul Allen. Jeho firma Tri Aplha Energy je na trhu už dvacet let a snaží se vyvinout tokamak, který bude poháněn bórem.

Tokamaky spalují jiné látky kvůli dostupnosti prvků. Například bór potřebuje mnohem vyšší teplotu plazmy, ale je dobře dostupný. Helium 3 se pak na Zemi nachází jen ve stopovém množství. Firma podnikatele Richarda Dinana proto plánuje, že ho bude těžit na Měsíci. Tam se totiž usazuje na povrchu jako produkt slunečního větru.

Autor: Ondřej Novák