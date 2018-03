Dobrodruh Bertrand Piccard slaví 60. narozeniny. Obletěl Zemi v letadle na solární pohon

Bertand Piccard je vzduchoplavec a průkopník solární energie v letectví. Mohlo by se zdát, že ke svému životu dobrodruha byl přímo předurčen. Jeho dědečkem Auguste byl totiž fyzik a vynálezce, který propadl balónovému létání. Piccardův otec Jacques se zase vydal do desetikilometrové hloubky Mariánského příkopu.

To, že Bertrand Piccard půjde ve stopách svých předků, se ukázalo být celkem jasné, když si šestnáctiletý mladík nadělil k narozeninám první let na rogalu. „A po několika letech, v roce 1985, už byl v závěsném létání mistrem Evropy,“ připomíná letecký publicista Martin Salajka a dodává, že ve Švýcarsku stál Piccard také u zrodu ultralehkého létání.

Mladý švýcarský dobrodruh ale nevsadil jen na sportovní kariéru a vystudoval psychiatrii se specializací na hypnózu a chování v krizových situacích. Nabyté znalosti z oboru nakonec mohl upotřebit i při svých výpravách. Například když spolu s Brianem Jonesem v roce 1999 obletěl Zemi bez přistání v horkovzdušném balónu.

Auguste Piccard, Bertrandův dědeček, sestrojil pro svého syna první batyskaf, se kterým se Jacques Piccard ponořil do hlubin Mariánského příkopu.

Celý let trval bezmála 20 dní. „Když jsme letěli nad Saharou a nad Indií, byla to hezká dovolená. Mohli jsme kdekoli přistát a vrátit se domů letadlem. Kdežto ve středním Pacifiku, když nevanou příznivé větry, nemůžete přistát a vrátit se. A to je to kritické,“ vysvětluje Piccard.

Za jeden z jeho největších úspěchů se dá považovat oblet Země v letadle na solární pohon. Po letech úsilí se mu podařilo pokus uskutečnit s letounem Solar Impulse 2 a přestože se let kvůli téměř půlroční přestávce protáhl, nakonec se jej podařilo úspěšně dokončit.

Martin Salajka připomíná, že i úspěch tohoto letu pomohlo přesvědčit letecké společnosti, že rozvoj letadel na solární pohon má smysl. „Do tohoto vývoje už se zapojily některé velké letecké společnosti a ohlásily, že na vývoji malého sportovního letadla z této kategorie už pracují,“ dodává Salajka.