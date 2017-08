Dobrovolníci z Čech čistí indonéské pláže. Každá láhev má smysl, říkají

Znečištěná plážFoto: Zozimus Fernandes

„Pláže tropických ostrovů v Indickém oceánu vypadají jako by tam někdo vyvážel žluté kontejnery na plasty,“ říká vědecký zpravodaj Ondřej Ševčík, který strávil s českými dobrovolníky několik dní v Indonésii.

Do česko-indonéské rezervace jezdí každoročně dobrovolníci, kteří se snaží místní přírodu vyčistit od nahromaděného nepořádku. Každý turnus, který pro ně v Indonésii začíná v pralese, končí na západním pobřeží Sumatry v souostroví Pualu Banyak.

Primární motivací všech těchto dobrovolníků je podle Ondřeje Ševčíka udělat kus práce – pomáhat při údržbě pralesní rezervace nebo zbavit plastů tamní pláže. Po více než deseti dnech v obrovské vlhkosti, vysokých teplotách a na vegetariánské stravě prý ale odhodlané Evropany začínají často sužovat nevolnosti.

„Teď jsem na lidi fakt naštvaná. Zajímalo by mě, jak dlouho to tady je, jak dlouho trvalo, než se sem naneslo tak velké množství,“ říká jedna z dobrovolnic, studentka ČVUT Adéla Joštová. Na otázku, jestli jí taková práce baví, odpovídá negativně. „Nebaví mě to, samozřejmě, koho by takováhle práce bavila. Ale myslím si, že to má smysl. Každá láhev, která se nedostane do moře, ale ideálně třeba do žluté popelnice, má smysl. Sice to tak možná nevypadá, ale když si to řekne každý, tak to nebude jedna láhev, ale všechny,“ vysvětluje.

Ačkoli z globálního hlediska vyčištění jedné pláže příliš velkou logiku nemá, překvapivě to nese ovoce na lokální úrovni. Na jednom z ostrovů se prý k práci začal přidávat i správce tamního turistického resortu a v nedalekém přístavu začaly pomalu vznikat i jakési třídírny odpadků. Některé tamní rodiny totiž zjistili, že na třídění se dá také něco vydělat.