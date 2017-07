Dva týdny ve vzduchu a potíže s přistáním. Před 15 lety obletěl Steve Fossett svět v balonu

Na 3. července 2017 připadá patnácté výročí posledního velkého dobrodružství vzduchoplavby. Jedná se o výročí letu v balonu, které má na kontě dobrodruh Steve Fossett. Tehdy v tomto dopravním prostředku obletěl celou planetu. Jako první a bez mezipřistání.

Jeho cesta tenkrát začala i skončila v Austrálii. Odstartoval z městečka Northam na západě kontinentu a po čtrnácti dnech přistál na východě v Queenslandu. Mezitím překonal vzdálenost skoro 33 tisíc kilometrů.

Z Austrálie se odletěl východním směrem přes Tichý oceán k jižnímu cípu jihoamerického kontinentu. Dál směřoval kolem Antarktidy k Africe, u jejíhož nejjižnějšího cípu chytil čerstvý východní vítr, který ho donesl zpátky k Austrálii.

Americký miliardář Steve Fossett je držitelem více než stovky leteckých, jachtařských a dalších rekordů. Svět obletěl třeba ještě v proudovém letadle bez mezipřistání. A létání ho nakonec také stalo život. Zemřel při nehodě před necelými deseti lety, když se s letadlem zřítil v americkém pohoří Sierra Nevada.

Steve Fossett přitom nezískal jen prvenství v letu kolem světa. Podařilo se mu také vytvořit rychlostní rekord. Jeho dopravní prostředek Spirit of Freedom letěl nad Indickým oceánem rychlostí přes 320 kilometrů v hodině.

Na oslavy ve společnosti lidí si přitom musel půl dne počkat. Nepříznivé větrné podmínky mu neumožnily přistát na místě, odkud vyrazil. Několik hodin tak kroužil nad jižní Austrálií a ke své cestě kolem světa přidal ještě kus, tak nějak „mimo soutěž“.

