Dyslexie souvisí s vadou očí, tvrdí francouzští vědci. Nemocí trpí asi 10 procent populace

„Rozdíl mezi zdravým a nemocným člověkem se projevuje různým tvarem takzvané Maxwellovy skvrny," tvrdí vědecFoto: Fotobanka Pixabay

Francouzští vědci prý objevili možnou příčinu dyslexie. Za poškození mozku, které způsobuje poruchy čtení, psaní a vyslovování, údajně může anomálie skrytá v malých buňkách lidského oka. Tento objev by údajně mohl pomoct při léčbě nemoci.

Příčina dyslexie se podle francouzských vědců skrývá v lidských očích. Jak se liší zdravé oko od toho nemocného?

„Rozdíl mezi zdravým a nemocným člověkem se projevuje různým tvarem takzvané Maxwellovy skvrny. Lidé, kteří trpí dyslexií, mají oči, které se sobě navzájem velmi podobají. Kvůli tomu se občas stírají rozdíly mezi dvěma podobnými obrazy,” vysvětlil Albert Foch, jeden z vědců z Univerzity ve francouzském Rennes.

Foch tento problém popisoval na příkladu dvou písmen – tiskacího „b” a „d”. K problému dochází při přijímání informací, v tomto konkrétním příkladě při čtení těchto dvou písmen.

Zjednodušeně řečeno, u dyslektika funguje víc takzvaný zrcadlový efekt, tedy, že písmeno „b” se při převodu do druhé hemisféry přemění na tiskací „d”. Zdravý člověk podle francouzského vědce tento efekt umí lépe potlačit.

Vzrušující a velmi zajímavé

Podle francouzského výzkumníka by výzkum měl jít využít pro rychlejší odhalení nemoci.

Podle BBC má dyslexii zhruba deset procent celosvětové populace. Nemoc je prý obvykle dědičná, ale důležitou roli hrají i vnější podmínkyFoto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

„Možná by nám to mohlo poskytnout metodu, jak diagnostikovat dyslexii. A to jak u malých dětí, tak u dospělých. Navíc je to vyšetření poměrně jednoduché,” říká vědec z univerzity v Rennes.

K tomuto objevu vědci došli praktickým výzkumem. Zkoumali totiž oči, konkrétně tedy Maxwellovy skvrny, 30 dislektiků a 30 zdravých lidí. Výsledky pak popsali ve vědeckém časopisu Proceedings of the Royal Society B.

Britští vědci výsledky označili za „vzrušující a velmi zajímavé”, především tedy propojení dyslexie s vadou v očích. Tak výzkum pro britskou BBC popisoval například profesor a neurochirurg na univerzitě v Oxfordu John Stein.

Zároveň ale zdůraznil, že výzkum francouzských vědců neuvádí, proč se tyto anomálie v lidských očích objevují. Podle BBC má dyslexii zhruba deset procent celosvětové populace. Nemoc je prý obvykle dědičná, ale důležitou roli hrají i vnější podmínky.

Autor: Martin Balucha