Experiment: Ležením v posteli – zaplaceným – pomůžete dostat lidi na Mars, vzkazuje NASA

V německém Institutu pro letecké a vesmírné lékařství budou dobrovolníci v rámci takzvané analogické studie muset třicet dní ležet v posteli.

Válení se v posteli, ještě k tomu placené, zní každému asi docela dobře. Ale zase tak příjemné to nebude. Aby se podařilo nasimulovat podmínky ve stavu beztíže, budou účastníci takzvané bed rest study ležet na lůžku s šestistupňovým sklonem.

Tedy, hlavu budou mít o něco níže, než nohy. A také budou dýchat atmosféru se zvýšeným, půlprocentním obsahem oxidu uhličitého. Vědci chtějí za těchto podmínek zkoumat příčinu zrakových potíží, které mívají kosmonauti na Mezinárodní vesmírné stanici.

Zeptali jsme se šéfredaktora webu Kosmonautix.cz Dušana Majera:

„Smyslem těchto studií je pochopit, jak se lidské tělo chová ve stavu beztíže. Jedním z nejsnazších způsobu simulace je sledovaný subjekt položit a sledovat, jak bude reagovat na ten nedostatek pohybu,“ říká.

Všechny úkony muset účastníci dělat vleže. Včetně třeba jídla, mytí nebo chození na záchod. Zabavit se budou moct třeba čtením, hraním počítačových her nebo skypováním s přáteli. Jak ale dodává Dušan Majer, odpočinkem se takové dlouhodobé válení se v posteli nazvat nedá.

Nedostatek svalové zátěže je ve vesmíru jedním z největších problémů. I když kosmonauti na ISS cvičí, po návratu na Zemi mají ochablé svalstvo, řídnou jim kosti a mají i třeba problémy se srdcem.

Na téma postelových studií zareagovali i internetoví vtipálci. V minulém roce se opakovaně vynořovala smyšlená zpráva o tom, že NASA nabízí osmnáct tisíc dolarů za to, že lidí stráví sedmdesát dní v posteli a budou při tom kouřit marihuanu.

NASA will pay you $18000 USD to stay in bed and smoke weed for 70 days straight. https://t.co/OEQrCYkZp0