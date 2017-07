Firma Moon Express chce do konce roku přistát na Měsíci. Za tři roky tam začne těžit nerosty

Firma Moon Express by v roce 2020 chtěla na Měsíci zahájit těžbu nerostůFoto: Petr Komárek

Už letos přistane na Měsíci nová automatická sonda a do tří let tam lidstvo začne těžit nerosty. Takové jsou plány americké firmy Moon Express. Pokud se mise podaří, bude to znamenat zlom v dobývání vesmíru, protože přistávání na jiných tělesech Sluneční soustavy bylo zatím doménou jen velkých státních agentur.

Podle zveřejněných materiálů chce Moon Express vyslat na Měsíc malou sondu jménem Lunar Scout. Termín do konce roku je klíčový, protože firma chce vyhrát 20 milionů dolarů v soutěži Google Lunar XPrize, která si dala mezi podmínky právě konec letošního roku. A zvláštní je, že firma pro cestu na Měsíc nevyužije tradiční velké nosiče, ale spoléhá na minimalismus.

„Sází na raketu, která zatím letěla pouze jednou, bohužel havarovala. Je to raketa Electron, která má startovat z Nového Zélandu a je to poměrně slabá raketa, která má relativně nízkou nosnost, a k tomu, aby dopravila náklad k Měsíci, musí být poměrně lehký. Technické detaily ale zatím neoznámili,“ vysvětluje Dušan Majer ze serveru Kosmonautix.cz.

Komerční těžba už v roce 2020

Firma má v plánu celkem tři mise, přičemž ta poslední v roce 2020 by měla začít s komerční těžbou nerostů. Zatím ale v dost omezené míře. Sonda nabere nějaké měsíční kamení a prach a odveze je zpátky na Zemi, kde půjdou horniny do dražby. I když to nezní tak vznešeně, jako tradiční vědecké mise, faktem je, že přivézt horninu z Měsíce na Zemi se podařilo naposledy posádce Apolla 17 před pětačtyřiceti lety.

Ze zveřejněných materiálů se nedá usoudit, jestli už firma vyvinula odpovídající technologie nebo ne. Na druhou stranu, na Měsíc míří řada soukromých firem, třeba SpaceX Elona Muska. A také všechny kosmické agentury. A Měsíc není tak nedosažitelný cíl. Let na další, vzdálenější tělesa Sluneční soustavy, kam by firma Moon Express také ráda zamířila, je už ale mnohem náročnější.

„Tam už musíme počítat s tím, že přeletová doba je mnohem delší. K Měsíci jsme schopní se dostat během několika dnů, ale u jakékoliv vzdálenější planety se bavíme minimálně o měsících. Technika by si musela poradit například s vesmírnou radiací,“ říká Dušan Majer.

Moon Express Is on Track to Start Harvesting The Moon by 2020.. Related Articles: https://t.co/iaBLslKRia — Space News (@ooyuzspacenews) 20. července 2017

Zastaralé mezinárodní právo

Sám Majer jako odborník na kosmonautiku je k letošním plánům firmy Moon Express dost skeptický, protože termín konce letošního roku je opravdu šibeniční. Na druhou stranu, případný úspěch mise by znamenal přelom v kosmických letech.

V minulosti se opakovaně objevovaly zprávy, že nějaký podnikavec prohlásil nějaké vesmírné těleso za svůj majetek. Mezinárodní právo je v tomhle dost zastaralé. Většina států vychází z takzvané Kosmické smlouvy z roku 1967. Podle ní by měl výzkum vesmíru přinést užitek každému a další vztahy moc nedefinuje.

Spojené státy americké ale před dvěma lety přijaly zvláštní zákon, který umožňuje komerční využívání kosmických těles. Co firma z Měsíce přiveze, to je její. Ale zabírat území podle všeho firma nemůže.

Autor: Ondřej Novák