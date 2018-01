Francie a Británie zastaví výrobu peelingových krémů s mikroperlami. Hrozí zahlcení světového vodstva

Problém s plasty je, že v životním prostředí přetrvávají velice dlouho, každý rok jich lidstvo navíc přidává víc a vícFoto: Gerry & Bonni, Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ve Francii a Británii od letoška zastavují výrobu peelingových krémů a další přípravky, které obsahují pevné plastové mikrokuličky. Plastová abraziva, která jsou i v čistících prostředcích, se totiž dostávají do vodních toků a znečišťují přírodu a mořské oblasti. Francie je také první zemí na světě, která zakázala používání plastového nádobí, a to od roku 2020. Británie chce zase zdanit jednorázové plastové kelímky na nápoje a do pěti let se jich zbavit úplně, pokud nebudou recyklovatelné.

Miroslav Šuta, konzultant pro ekologická a zdravotní rizika z Centra pro životní prostředí a zdraví, zákaz abraziv považuje za preventivní krok. „Nemá chránit primárně lidské zdraví, hlavní důvody jsou enviromentální. Ukázalo se, že jak abraziva, tak jiné zlomky plastů, které používáme, se hromadí v životním prostředí, hlavně v řekách, jezerech a mořích,” říká.

„Ukazuje se, že kdybychom pokračovali tímto tempem, zhruba do patnácti let by bylo množství plastu v oceánech větší než množství živých tvorů. “

Miroslav Šuta

Množství plastů ve vodách stoupá. „Do budoucna to představuje značné riziko pro tyto ekosystémy. Hrozí také ohrožení lidského zdraví, ne proto, že by byly toxické, ale kvůli tomu, že jsou ryby a další mořští živočichové zdrojem potravy pro stamiliony lidí na zeměkouli,” upozorňuje Šuta.

Mikroperly samy o sobě jedovaté nejsou, toxické látky na sebe ale mohou navázat a fungovat jako nosiče. „Když je potom mořští živočichové spolknou, tak přinášejí nebezpečné látky do jejich těl. Látky se pak mohou dostávat i do těl člověka. Vzhledem k tomu, že v moři existuje potravinová pyramida, nejvíce jsou ohroženy velké, dravé ryby,” vysvětluje ekolog.

Více plastů než ryb

„Zatím nemáme signály o tom, že by docházelo k masivní devastaci. Pokud bychom ale nezačali ten problém řešit teď, v budoucnu by to bylo velice těžké nebo nemožné,” říká ekologFoto: The Daily Galaxy

Jak moc jsou světové vodní toky a moře zaplaveny plasty? „Rozsáhlá dánská studie z roku 2015 ukázala, že i když se z kosmetiky dostávají do životního prostředí desítky až stovky tun plastů, jde o menší část problému. Mnohem víc mikroplastů v životním prostředí vzniká tím, že se větší kusy plastu, jako jsou kelímky nebo jednorázové tašky, v životním prostředí rozpadají na menší kusy. Z nich potom mikroplasty vznikají,” odpovídá Šuta.

Problém s plasty je, že v životním prostředí přetrvávají velice dlouho, každý rok jich lidstvo navíc přidává víc a víc. „Ukazuje se, že kdybychom pokračovali tímto tempem, zhruba do patnácti let by bylo množství plastu v oceánech větší než množství živých tvorů,” tvrdí ekologický konzultant.

„Zatím nemáme signály o tom, že by docházelo k masivní devastaci. Pokud bychom ale nezačali ten problém řešit teď, v budoucnu by to bylo velice těžké nebo nemožné,” dodává.

Ovesné vločky a mák

„V domácí výrobě je velmi jednoduché plasty nahradit cukrem nebo solí, můj oblíbený je například s mletou kávou. “

Petra Seidlová

Boom zažívá poslední roky domácí výroba přírodní a bio kosmetiky. Petra Seidlová, která se produkcí DIY kosmetiky živí, začala vyrábět kvůli snaze o kontrolu složení přípravků.

„Vedl mě k tomu ještě atopický ekzém, což je taky jeden z častých důvodů, například u maminek s dětmi. Snažíte se vymyslet něco jednoduššího, co by vaše kůže přijala lépe,” vysvětluje.

Podle Seidlové je velice snadné si vyrábět peelingy bez abrazivních složek. „V domácí výrobě je velmi jednoduché je nahradit cukrem nebo solí, můj oblíbený je například s mletou kávou, který nádherně voní. Dá se taky používat mák nebo jemně namleté ovesné vločky,” říká.