Generál Laudon – chudý hraničář, který uměl vést válku, se narodil před 300 lety

Generál Laudon mezi vojákyFoto: Wikimedia Commons, lic. Public domain

Letos v únoru je to 300 let od doby, kdy se na území dnešního Lotyšska narodil legendární vojevůdce Ernst Gideon von Laudon.

Generál Laudon byl podle historiků geniálním válečníkem, který dokázal dosáhnout překvapivého výsledku hned v několika bitvách. Ta, kterou se zapsal do dějin, proběhla u Bělehradu, kde se mu povedlo pokořit osmanské vojsko. Vedle maršála Radeckého se tak stal žijící legendou.

Kam se budou jeho životní kroky ubírat, přitom nebylo jasné od začátku. Do armády původně vstoupil proto, aby pomohl své rodině ve finanční tísni, a když se pak dal do služeb vídeňského dvora, působil nejdřív jako hraničář v Chorvatsku.

„Nejenom Slezsko, ale i Čechy s Moravou měly mít úplně jiné suverény a myslím si, že to by bylo dost fatální pro formování moderního českého národa, protože víme, že Slezané se pod pruskou správou rychle poněmčili. Pokud by Čechy byly součástí jakéhosi Bavorského království, tak by nás asi pravděpodobně očekával stejný osud. “

Pavel Bělina

Historik Pavel Bělina, autor knihy Generál Laudon - Slavný vojevůdce a pán na Bečvárech, tvrdí, že Laudon se dokonce zasloužil o českých národ. Bez jeho vojenských úspěchů by se totiž Rakouská monarchie mohla rozpadnout o mnoho let dřív.

Jeho postupné úspěchy, mezi které patří i potlačení rodícího se povstání ve vlastních řadách, vynesly Laudona mezi vojenskou elitu. Vítězstvím u Bělehradu pak své schopnosti potvrdil a o rok později mu byl udělen titul generalissimus samotným císařem.

Přívlastky, které lze v souvislosti s generálem Laudonem zaznamenat, se týkají převážně toho, co uměl nejlépe – válčení. Odborníky je dokonce považován za jednoho z otců partyzánské války. Vojáci pod jeho velením se totiž, na rozdíl od pruských vojsk, nedrželi přísně stanovených pravidel a daleko víc improvizovali.

Ernst Gideon von Laudon zemřel 14. července 1790 ve věku úctyhodných 74 let ve svém domě v Novém Jičíně.

Autor: Zuzana Marková, Radek Kříž