I sport je věda: Na lyžích pro závodníky by si amatér nezajezdil

Lyže pro amatéry a pro profesionální lyžaře se podstatně lišíFoto: Pexels

Od prvopočátku sjezdového lyžování se toho hodně změnilo. Největším průlomem byly podle odborníků carvingové lyže, které nejen zcela proměnily způsob jízdy, ale také zvýšily bezpečnost sportu. Mezi lyžemi závodníka a amatéra je ale značný rozdíl, a to nejen v ceně. Zatímco lyže amatéra jsou snadno ovladatelné, na těch profesionálních by si většina rekreačních lyžařů prý moc nezalyžovala.

Carving byl podle Stefana Ritziho z půjčovny lyží ve Vigo di Fassa v italských Dolomitech skutečnou revolucí v lyžování. „Lyže se staly ovladatelnějšími a změnil se také styl ježdění. Doba, kdy měly být nohy co nejblíže u sebe a člověk stál na lyžích rovně jen s mírně pokrčenými koleny, je už dávno pryč,“ vzpomíná.

Ritzi také vysvětluje rozdíl mezi profesionálním vybavením a vybavením pro amatéry. Zatímco lyže pro sjezdařské nadšence mívají rádius menší než dvacet metrů, rádius lyží profesionála se pohybuje až v hodnotách kolem třiceti metrů. „Čím menší rádius je, tím více lyže zatáčejí, a to by závodníkům na trati překáželo, protože by ztratili rychlost,“ říká Stefano Ritzi.

Neustálé vylepšování se týká i takzvaných lyžáků. „Všichni výrobci u dražších lyžařských bot dávají možnost je tvarovat podle individuálních potřeb, zkrátka podle nohou lyžaře,“ vysvětluje Ondřej Katz.

Protože závodníci jezdí převážně po zledovatělých, extrémně pevných sjezdovkách, je potřeba, aby jejich lyže měly velkou stabilitu. Kromě tvaru, se závodní a amatérské lyže liší také v použití materiálů. „I dnes je základem závodních lyží dřevěné jádro, které je ale poskládáno takzvaně sendvičovým způsobem. Jádro se následně obaluje lamináty, které jsou obohacovány třeba o uhlíková vlákna nebo titanal,“ popisuje šéfredaktor magazínu Premium Ski Ondřej Katz.

Achillovou patou dnes jinak poměrně bezpečných lyží zůstává vázání. Funguje totiž jen v devadesáti procentech případů. „Bylo by mnohem lepší, kdyby existovala technologie, která by uměla vázání odepnout, kdykoli spadnete,“ konstatuje Stefano Ritzi.

Podle Ondřeje Katze na takové technologii výrobci v současnosti intenzivně pracují. Chytré vázání by mělo umět vyhodnotit vznikající síly a tlaky a v kritických situacích lyžařskou botu z lyže uvolnit.