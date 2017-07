I stavění hradů z písku je věda. Vědci přišli na ideální poměr písku a vody

Stavět hrady z písku musí být hlavně zábavaFoto: Taniadimas Pixabay

Dovolené u moře jsou v plném proudu a neodmyslitelně k nim patří i hrady z písku. Na to, jak postavit ty nejlepší, největší a nejpevnější hrady se zaměřili i vědci.

Odborníci přišli na to, že záleží na správném poměru písku a vody. Při spojování nesourodých kousků, které písek obsahuje, nám totiž pomáhají takzvané kapilární síly, které voda vytváří. Pro kýžený výsledek tedy musí dojít k ideální kombinaci mezi tvarem písečných zrnek a vlhkostí. Jan Boháč z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vysvětluje, že ke stavbě hradu z písku je proto potřeba nenasycený písek s kombinací vzduchu a vody v pórech.

Kapilární síly jsou například ty, které drží mokrou sklenici na mokrém stole. Takovou sklenici zvedneme mnohem obtížněji než suchou, protože povrchové napětí vody v tenké vrstvičce kapaliny drží sklenici a stůl u sebe. A stejné je to i s pískem. Vůbec nejlépe pak podle vědců drží při sobě hranatější zrnka.

Za pozornost stojí taky ideální tvar kbelíku. Vybírat musíme ty symetricky kulaté, s nimiž se dá volně otáčet a tím tak písek lépe uhladit, nehledě na nesporné výhody válcovitých tvarů při stavbě věží.

Podle britského sedimentologa Matthewa Bennetta z univerzity v Bournemouthu je správný poměr 125 mililitrů vody na jeden litr písku. Napsal to v článku pro server The Conversation. Pro lepší představu to dělá jeden kyblík vody k osmi kyblíkům suchého písku. Jan Boháč doplňuje, že ideální poměr vody a písku se trochu liší podle zrnitosti a mineralogie písku i tvaru jednotlivých zrnek. Vlhkost okolo 10 % by měla garantovat přítomnost kapilárních sil a zároveň i dostatečnou pevnost písku.

Těžko ale na pláži budeme odměřovat přesnou vlhkost písku. Pokud chceme postavit ten nejlepší hrad, musíme nabrat písek z míst, kam nedosahují vlny, ale stále je trochu vlhký. Při stavbě ale nesmíme zapomínat ani na příliv. Pokud tedy druhý den nechceme najít jen trosky, je potřeba se s ideálním materiálem pro stavbu odebrat dál od břehu.

Autor: Ondřej Novák