Jak nepustit islandskou poušť dál? Obnovením vegetace, radí odborník

Sopka HeklaFoto: Wikimedia Commons, CC-BY-SA-2.0, World's landscape

Čím lépe se jim dařilo, tím je čekala horší budoucnost. Když Vikingové zjistili, že na Islandu přežijí, z původních několika stovek obyvatel se jejich populace zvětšila na několik desítek tisíc. Každý ostrov má ale svou kapacitu.

Když počet osadníků stoupl na osmdesát tisíc, ostrov se vyčerpal. Islanďané začali hladovět. Postupně se populace ustálila na padesáti tisících obyvatel. To byl ideální počet osadníků, kteří se uživili bez moderních technologií.

S nimi je to dnes zhruba 320 tisíc. Uživí za cenu obrovských energetických vkladů z fosilních paliv, které drží nad vodou zemědělství – výrobu zemědělských strojů, jejich provoz a používání agrochemikálií, zejména dusíkatých hnojiv. Samozřejmě jim v tom pomáhá i využívání geotermální energie.

Při vulkanických erupcích dochází k výraznému snížení úživnosti ostrova. Dochází k něčemu, co ekologové popisují jak efekt hrdla láhve. Pro přežití určité populace jsou nejkritičtější ty roky, kdy je úživnost nejmenší. Ve chvílích, kdy došlo k vulkanické erupci a třetinu ostrova zasypal sopečný popel, uhynul dobytek a lidé hladověli.

Osadníci vždycky farmařili. Život ostrova stál na mase a mléce. Když se ochlazovalo klima nebo sopečný popel zasypal trávu, farmáři dávali dobytku větve stromů. A tak si zadělali na další, mnohem těžší problémy.

Jak vznikly na Islandu pouště

Na jihozápad od sopky Hekla je to správné místo, kde můžeme pochopit, jak vzniká sucho. Kolem se rozkládá měsíční krajina. „Je téměř bez vegetace, došlo tu k obrovské erozi. Přibližujeme se k poslednímu zbytku lesa, který je v této oblasti zachovaný,“ popisuje Michal Hejcman z Fakulty životního prostředí ČZU.

Voda ze srážek tu protéká nezpevněnými sedimenty a po ztuhlé lávě pod povrchem steče až na místo, kde vyvěrá jako pramen. Proto měly místní farmy nedostatek vody, i když srážek bylo velké množství.

Poslední zbytek lesa, který přežil do dnešních dnů, se nachází netypicky poměrně vysoko nad terénem. „V okolí byl les také, ale lidé ho odtěžili, tím se obnažil půdní povrch a došlo k větrné erozi. Zbylý les je tak na kopečku zhruba o osm metrů výš než celé okolí a za těch zhruba tisíc let, co tu člověk hospodařil, se těch osm metrů oderodovalo,“ vysvětluje Hejcman.

Dodává, že les je naprosto specifický. Břízy nejsou rovné, ale mají pokroucené kmeny, které připomínají kleč. Stromy nepřesahují výšku čtyř metrů. A jaký je jednoduchý recept na to, udržet vodu v krajině a nepustit poušť dál? „Obnovit vegetaci,“ odpovídá Michal Hejcman.

Autor: Radek Kříž