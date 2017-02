Jeden z nejpříšernějších nápadů, hodnotí člen Rady ČTÚ případný zákaz podpultových tarifů

Čechům se telefonování a internet v mobilu prodražíFoto: CC0 Public domain

Služby českých mobilních operátorů jsou jedněmi z nejdražších v Evropské Unii. Proto je dTest vyzývá ke změně.

Spotřebitelské sdružení dTest nedávno tuzemské operátory vyzvalo ke změně cenové politiky, která podle něj dlouhodobě poškozuje zájmy spotřebitele a neodpovídá poskytovanému objemu služeb.

Zda ale výzva dTestu přispěje k nějaké reálné změně, je stále otázkou. A to i přes to, že operátoři už opatrně promluvili o změně tarifů, která by měla proběhnout letos na jaře. Zatím se ale mluví pouze o zvýšení datových balíčků, nikoli o snížení cen.

„Někteří operátoři začínají velice opatrně hovořit o tom, že by se s cenami a s objemem dat, tedy hlavně s tím objemem dat, něco mohlo dělat,“ říká Ondřej Malý, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu. I když doufá, že ke změnám dojde, zároveň upozorňuje, že pokud se o něčem mluví, ještě to neznamená, že se tak skutečně stane.

„Je velká otázka, jestli to není prostě trojský kůň, který by měl zařídit, že ten zákon nikdy neprojde, nebo že se nestihne projednat v Poslanecké sněmovně.“

Ondřej Malý

Ohledně návrhu novely zákona o elektronických komunikacích, jež obsahuje diskutovaný paragraf, který by měl zakázat operátorům nabízet tarify za jiné než ceníkové ceny, je Ondřej Malý nesmlouvavý: „Předně pevně věřím v to, že se tento paragraf do finálního znění zákona nedostane. To je jeden z nejpříšernějších nápadů, které mohl kdy někdo mít.“ O zmíněném paragrafu dokonce mluví jako o potenciálním „trojském koni“.

Navrhovaný paragraf by měl bojovat s takzvanými podpultovými tarify, které si zákazník u operátora musí takříkajíc vyhádat, třeba pohrůžkou přestupu k jinému operátorovi. Zákaz nabízení tarifů za jiné než ceníkové ceny by však měl podle Ondřeje Malého efekt prakticky zcela opačný. Ceny by se totiž pravděpodobně dlouhodobě stabilizovaly na nejvyšší možné sazbě, kterou místní trh ještě unese.

Takové rozhodnutí by se navíc dotklo relativně velkého množství lidí. Podle odhadů operátorů totiž podpultové tarify využívá kolem 60 % zákazníků.