Jezte fazole místo hovězího a zachráníte planetu, vzkazují vědci

Nahrazením hovězího fazolemi by se uvolnila zemědělská půda, snížilo množství emisí skleníkových plynů a dodají i více bílkovin, než stejné množství hovězího masa, tvrdí studieFoto: Dominik Schraudolf, Public Domain

Vyměnit hovězí za fazole, to navrhují vědci ze čtyř amerických univerzit. Důvodem je snaha ovlivnit produkci skleníkových plynů a zmírnit dopady zemědělství na globální změnu klimatu.

Tým amerických vědců vedený Helen Harwattovou z University v Loma Linda v Kalifornii se zaměřil na srovnání dopadů produkce různých potravin. Je známo, že produkce hovězího je velmi náročná na zdroje a životní prostředí, ale vědci se pokusili to vyčíslit a jejich vzkaz veřejnosti zní: náš výběr potravin velmi ovlivňuje naše životní prostředí.

„Srovnali jsme relativní dopad na životní prostředí vytvářený produkcí několika běžně konzumovaných potravin. Data jsme sbírali v Kalifornii a zkoumali jsme dopad tamní produkce fazolí, mandlí, vajíček, kuřecího a hovězího na životní prostředí. U všech potravin jsme použili přepočet na kilogram bílkovin obsažených v tom kterém jídle.

Zjistili jsme, že pokud srovnáme mandle, vejce a kuřecí s fazolemi, jsou dopady na životní prostředí asi dvakrát až třikrát větší, co se týče plochy země na pěstování, použití vody, pohonných hmot a pesticidů. Ale samotná produkce kilogramu bílkovin z hovězího je desetkrát až patnáctkrát větší než u všech ostatních hodnocených potravin,“ vysvětluje Joan Sabaté, spoluautor studie, profesor medicíny a výkonný ředitel centra Loma Linda University pro výživu.

Pěstováním luštěnin se vytvoří pouhá jedna čtyřicetina zplodin skleníkových plynů, které dokáže vytvořit produkce stejného množství hovězího masaFoto: unsplash.com, CC0 License

Přepočet na kilogram bílkovin přitom hraje důležitou roli, protože podle vědců fazole dodají tělu více kalorií a bílkovin, než kolik jich obsahuje stejná porce hovězího.

Méně skleníkových plynů, více půdy

Často se mluví o tom, že kvůli pěstování skotu produkce skleníkových plynů nadměrně roste. Podle studie se pěstováním luštěnin vytvoří pouhá jedna čtyřicetina zplodin skleníkových plynů, které dokáže vytvořit produkce stejného množství hovězího masa.

Podle Joana Sabatého by pomocí přechodu na rostlinnou stravu mohly Spojené státy americké velmi rychle splnit závazek omezení produkce skleníkových plynů, který dal prezident Barack Obama na klimatické konferenci v Kodani v roce 2009.

Navíc, při produkci hovězího dochází podle vědců ke zbytečnému plýtvání zemědělskou půdou. Nahrazením hovězího fazolemi by se prý uvolnilo až 42 procent zemědělské půdy, kterou nyní zabírá skot. Mělo by jít o více než 1,5 milionů čtverečních kilometrů.

Cvrček na másle možná nahradí steakyFoto: Recep Atatanir

Místo fazolí hmyz?

Pokud by ale někdo měl problém místo svého oblíbeného steaku začít pojídat fazole, měl by se možná zamyslet nad radou jiného týmu vědců. Podle vědců z University v Edinburghu a Skotské venkovské vysoké školy by totiž lidé měli kvůli nahrazení bílkovin místo hovězího jíst raději hmyz.

Tento tým vypracoval scénář, podle kterého by měla být polovina živočišné produkce nahrazena konzumací hmyzu, masa vypěstovaného v laboratoři a náhražkami masa a tím by se podle nich planetě dostatečně ulevilo. Problém je prý pouze s konzumenty, kteří by se hmyzu mohli štítit, tým tak navrhl přidávat hmyzí protein například do energetických tyčinek a podobných typů jídla.